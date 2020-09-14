Medeniyetlerin buluştuğu antik kent Patara

14 Eylül 2020

Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye’nin “2020 Turizm Yılı” teması olarak ilan edilen Likya Birliği’nin başkenti Patara, Türk bilim insanlarının özverili çalışmaları sayesinde 32’nci yılına giren kazı çalışmalarıyla hem medeniyetler beşiği olan Anadolu’nun kadim geçmişine ışık tutuyor hem de dünya kültür mirasına katkı sağlıyor. Türkiye İş Bankası, iştiraklerinden Şişecam ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile birlikte Patara antik kentindeki kazı çalışmalarına 2016 yılından bu yana desteğini sürdürüyor.

Patara antik kentindeki kazı çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri paylaşmak üzere İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker ve Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu’nun katılımlarıyla bir inceleme ziyareti gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Antalya'nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınlarında bulunan Likya Birliği ve Eyaleti'nin başkenti Patara’da, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 1988 yılında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü kurucusu Prof. Dr. Fahri Işık başkanlığında başlattığı kazılar, 2009’dan bu yana Prof. Dr. Havva İşkan Işık liderliğinde sürdürülüyor. Bilimsel kazı çalışmaları; arkeologlarla birlikte epigrafi, nümizmatik, jeoarkeoloji, jeofizik, antropoloji, restorasyon, mimarlık ve su yapıları mühendisliği gibi farklı bilim dallarından bir ekiple devam ediyor.

Önemli antik kentler arasında

Patara; tümü ayakta duran tiyatrosu, liman caddesi, liman tapınağı, liman deposu, Tepecik erken yerleşimi, farklı dönemlerde inşa edilen çiftli surları, Delikkemer aquaduktu, beş hamam yapısı, bazilikası, 10 kilisesi, 10 tapınak mezarı, yüzyılın yazıtbilim anıtı denilen Yol Anıtı/Monumentum Patarense’si ve daha sayısız yapısıyla Anadolu’nun önemli antik kentleri arasında yer alıyor.

Şimdiye kadar Meclis Binası, Tiyatro, Kent Kapısı ve Liman Caddesi’nin restore edildiği Patara’da; Suriçi Kilisesi, Bazilika, Mezar Kilisesi, Markia Mezarı ise koruma çalışmaları gerçekleştirilen diğer yapılar arasında bulunuyor. Kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği antik kentte, 2000 yıllık deniz feneri de orijinal taş malzemeleri ile yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor. 1905 yılına ait ilk Osmanlı Telsiz Telgraf İstasyonu'nun onarım, güçlendirme, restorasyon ve müzeleştirme projesi eylül ayı sonunda başlayacak. Tiyatro, Karşılama Merkezi, çevre düzeni ve antik kentin aydınlatması kapsamında yapılan uygulamalar ise tamamlandı.

Günümüze ipuçları taşıyor

Yaşam izlerinin şimdilik milattan 4 bin yıl öncesine kadar dayandığı, ancak M.Ö. 8. bin yıla iz veren bulguların olduğu ve kalıntıların M.S. 14. yüzyıla kadar kesintisiz olarak takip edilebildiği Patara antik kentinde sürdürülen kazı çalışmalarıyla Helenistik, Yunan, Pers, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısıyla ilgili ipuçları günümüze taşınıyor.

Sadece kültürel değil, zengin florası ve faunası içinde çok sayıda endemik türünü barındıran Patara, doğal mirası ile de son derece özel bir statüye sahip. 12 kilometre uzunluğundaki Patara plajı ise nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alıyor.

Türkiye İş Bankası, Patara’nın yanı sıra Zeugma, Teos, Nysa ve Kaman/Kalehöyük’teki arkeolojik çalışmalara da çeşitli katkılar sağlamaktadır.”