Melike Şahin’in ilk albümü “Merhem”in ilk konseri PSM Online’da

Solo kariyerinde “Tutuşmuş Beraber”, “Deli Kan”, “Geri Ver” gibi şarkılarıyla bilinen Melike Şahin, nâm-ı diğer Diva Bebe, ilk albümü “Merhem”in ilk konserini sekiz kişilik yeni orkestrası ve o akşam için özel olarak hazırlanmış sahne tasarımıyla PSM Online’da gerçekleştirecek. 28 Mayıs Cuma akşamı, saat 21:00’da online.zorlupsm.com’a özel yayınlanacak konserin biletleri, passo.com.tr’de.