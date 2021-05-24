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Melike Şahin’in ilk albümü “Merhem”in ilk konseri PSM Online’da

Melike Şahin, 28 Mayıs Cuma akşamı saat 21:00’da PSM Online’dan izlenebilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Solo kariyerinde “Tutuşmuş Beraber”, “Deli Kan”, “Geri Ver” gibi şarkılarıyla bilinen Melike Şahin, nâm-ı diğer Diva Bebe,   ilk albümü “Merhem”in ilk konserini sekiz kişilik yeni orkestrası ve o akşam için özel olarak hazırlanmış sahne tasarımıyla PSM Online’da gerçekleştirecek. 28 Mayıs Cuma akşamı, saat 21:00’da online.zorlupsm.com’a özel yayınlanacak konserin biletleri, passo.com.tr’de.

 