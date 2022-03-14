Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi Sergisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, temelini üç kuşaklık bir sanatçı ailesinin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden alan Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi sergisine ev sahipliği yapacak. Bir ailenin olduğu kadar, bir şehrin de tarihine mercek tutan Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi, 31 Mart – 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ziyaret edilebilecek.