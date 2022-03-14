Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi Sergisi
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 31 Mart’tan itibaren temelini üç kuşaklık bir sanatçı ailesinin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden alan Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi sergisine ev sahipliği yapacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, temelini üç kuşaklık bir sanatçı ailesinin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden alan Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi sergisine ev sahipliği yapacak. Bir ailenin olduğu kadar, bir şehrin de tarihine mercek tutan Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi, 31 Mart – 7 Ağustos 2022 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ziyaret edilebilecek.