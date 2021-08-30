Mersin Uluslararası Müzik Festivali 11 Eylül’de başlıyor

Bu yıl 11 Eylül-02 Ekim 2021 tarihleri arasında 19’uncusu düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest) programı açıklandı. Merfest Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı’nın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Festival Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal etkinlikleri anlattı.

Selma Yağcı yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle hayata geçirilemeyen 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, sizlerle 11 Eylül-02 Ekim tarihleri arasında buluşuyor. Benzerine az rastlanan bir dayanışmayla hayat bulan festivalimizin tüm başarı paydaşlarına Mersinliler adına teşekkür ediyorum. Dünyanın pek çok yerinden saygın müzik toplulukları ve sanatçılarını halkımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Muhteşem programıyla festival, pandemi kurallarına da uyarak ağırlığı ücretsiz olan konserlerine sizleri bekliyor olacak. Nice festivallerde buluşmak üzere, müzikle kalın, sevgiyle kalın”, dedi.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali bu sene Azerbaycan, Hollanda, Sırbistan, Bulgaristan ve ülkemizden solist ve müzik topluluklarını izleyicilerle buluşturuyor. Sekiz etkinlikle 22 gün sürecek festival etkinlikleri Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Mersin Millet Bahçesi Sahil Etabı, Tarsus Baca Meydanı, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Çamlıbel Âşıklar Parkı, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Macit Özcan Spor Tesisleri’nde pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılacak.

Festival, Özbek Şef Rustam Rahmedov yönetiminde klasik müziğin yükselen yıldızı Ceyla Ganiyeva (Keman) ile perdelerini açacak. Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın sanatçıya eşlik edeceği konser, 11 Eylül Cumartesi saat: 20.00’de Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

10. Beste Yarışması ve 21. Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği, pandemi nedeniyle gelecek yıla ertelenirken toplamda sekiz etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Merfest, Festival Sanat Ödülü, Festival Kent Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü, olmak üzere üç dalda ödül de dağıtacak.

Program

AÇILIŞ KONSERİ: Şef: Rustam Rahmedov, Konsermeister: Toğrul Ganiyev, Solist: Ceyla Ganiyeva, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, 11 Eylül Cumartesi, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, ücretsiz.

BARBAROS, Konuk Sanatçı: Efruze: 14 Eylül Salı, Mersin Millet Bahçesi Sahil Etabı’nda ücretsiz.

EZGİNİN GÜNLÜĞÜ: 17 Eylül Cuma saat: 20.00’de Tarsus Baca Meydanı.

COME, DAUGHTER DAMASK VOCAL QUARTET, Hollanda: 21 Eylül Salı saat: 20.00, Tarsus St. Paul Müzesi’nde ücretsiz.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ: Şef: Bülent Yüksel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrası, 24 Eylül Cuma saat: 20.00, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu.

BEZDÜZLER&VENDRAMIN (Tango Gecesi), Solist: Bülent Bezdüz, Doğaç Bezdüz (Piyano), Sesim Bezdüz (Keman), Davide Vendramin (Bandoneon), 28 Eylül Salı, saat: 20.00, Çamlıbel Aşıklar Parkı’nda ücretsiz.

RHAPSODY İN BLUE TO BOLERO, LUDMİL ANGELOV: 30 Eylül Perşembe saat: 20.00’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde.

GORAN BREGOVİÇ: 2 Ekim 2021 Cumartesi saat: 20.00’de Yenişehir Macit Özcan Spor Tesisleri’nde.

Biletler, www.merfest.org.tr adresinden temin edilebiliyor.