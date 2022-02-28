Mersin Uluslararası Müzik Festivali 20. yaşını Mayıs’taki festivalde kutluyor
Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest), dünyanın kültür başkentlerinde görülmeye alışılmış seçkin solist ve müzik topluluklarını yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir kez daha Mersin’e taşıyacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bu yıl 20’inci yaşını kutlayan Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest), dünyanın kültür başkentlerinde görülmeye alışılmış solist ve müzik topluluklarını yeniden Mersin’e taşımayı hedefliyor.
20’nci kuruluş yılına özel bir programla hazırlanan Merfest, “Müzik Birleştirir” temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran 2022 tarihleri arasında açık hava konser mekânları-salonları ve kültür merkezlerinde gerçekleştirilecek. Festival programı önümüzdeki haftalarda duyurulacak.