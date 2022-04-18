Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs’ta başlıyor



Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest), “Müzik Birleştirir” temasıyla 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında perdelerini 20’nci kez açıyor. Üçü ücretsiz toplam 12 etkinlikle 20 gün sürecek festival bu yıl, Mersin Kültür Merkezi, Tarsus Baca Meydanı, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi, Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi, Latin Katolik Kilisesi, MEÜ. Nevit Kodallı Konser Salonu’nda yer alacak.

Mersin’in kültürel zenginliklerini öne çıkarmak amacıyla her yıl yapılan Beste Yarışması ve Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği, bir sonraki yıla yeniden ertelendi. Festival, Sanat Ödülü, Kent Ödülü ve Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü olmak üzere 3 farklı dalda ödüller dağıtırken bu yıla özel MUMF 20. Yıl Özel Ödülü de verecek.

Kimler katılıyor?

Lina Nasif anısına bir konser’in de yapılacağı 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Hollanda, Avusturya, Azerbaycan, Kazakistan, İspanya, Çin ve ülkemizden gelen farklı müzik türlerinden solist ve müzik topluluklarını Mersin’de misafir edecek. Şef Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleştirilecek açılış konserinde Asude Karayavuz (Mezzo Soprano), Hale Soner Kekeç (Soprano), Erdem Erdoğan (Tenor), Caner Akgün (Bariton) yer alacak. Festival Orkestrası’nın eşlik edeceği konser, 21 Mayıs Cumartesi saat: 20.00’de Mersin Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Programda yerini alacak diğer solist ve müzik toplulukları ise şunlar; Elif Sanchez, Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle Utrecht String Quartet, Ceylan Ertem, Kerem Görsev Trio, Kazakistan’dan Turan Ethno Folk Band, Şef Daniel Fedorean yönetiminde, MBB Kent Orkestrası eşliğinde Zeynep Casalini, Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Cemal Aliyev, piyano eşlikli resital ile Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Lii, Melek Mosso, Avusturya Kültür Ofisi işbirliğiyle Wiener Klavier Quartett ve İstanbul Modern Dans Topluluğu.