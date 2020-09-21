Mersin Uluslararası Müzik Festivali ertelendi

21 Eylül 2020

1 - 18 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Ekim ayına alınan 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest), salgının toplum sağlığı için halen risk taşımasından dolayı Merfest Yönetim Kurulu’nca 2021 yılına ertelendi. Festivalin yeni tarihi, ilerleyen zamanlarda duyurulacak.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı yaptığı açıklamada; “1 Nisan’da başlayacağını duyurduğumuz ve pandemi nedeniyle Ekim ayına ertelediğimiz 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin, pandeminin risk taşımaya devam etmesinden dolayı bir sonraki yıl yapılmasının daha doğru olacağı kararı yönetim kurulumuzca alınmıştır. 19 yıldır kesintisiz sürdürülen, her yıl dünyanın saygın solist ve müzik topluluklarını halkımızla buluşturarak paha biçilmez sanatsal değerler üreten festivalimiz, yine halkımızın sağlığı için ertelendi. Tüm dünya için bir tehdit olan salgınının son bulacağı nice festivallerde buluşmak üzere, tüm insanlığa şifa ve sağlıklı günler diliyorum” dedi.