Mersin’de 150 bin kitapsever fuarda buluştu

09 Aralık 2019

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen 5. CNR Mersin Kitap Fuarı sona erdi.

Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarı, 9 günde 150 binin üzerinde kitap tutkunu ziyaret etti. 100'ün üzerinde yayınevi ve 300’ü aşkın markanın kitaplarının okuyucuyla buluştuğu fuarda, kitapseverler 300’ü aşkın imza gününe katılmanın yanı sıra paneller ve söyleşilerde en çok sevdikleri yazarları yakında görme fırsatı buldular.

Ahmet Ümit ve Muazzez İlmiye Çığ

5. CNR Mersin Kitap Fuarı Ahmet Ümit ile sümerolog, bilim insanı ve tarihçi Muazzez İlmiye Çığ’ı da ağırladı. Ümit, yeni kitabı ‘Aşkımız Eski Bir Roman’ı okuyucularıyla buluşturdu. Söyleşi ve imza gününde okuyucularıyla bir araya gelen dünyanın en önemli Sümerologlarından Muazzez İlmiye Çığ’a ise “Yaşam Boyu Öğretmenlik Ödülü” takdim edildi.