Meşher, kapılarını yeniden açıyor

31 Ağustos 2020

FARUK ŞÜYÜN

COVID-19 salgını sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatılan Meşher, gerekli sağlık tedbirleri alınarak, 1 Eylül itibariyle kapılarını yeniden açıyor. Meşher, ikinci sergisi “Alexis Gritchenko – İstanbul Yılları” ile, Ukraynalı sanatçının 1919-1921 yılları arasında yaşadığı İstanbul’ukonu alan eserlerini izleyici ile 1 Eylül’de yeniden buluşturuyor. Sergi ile paralel olarak tasarlanan konuşmalar ise çevrimiçi olarak devam ediyor.

Sergi, sanatçının çoğu suluboya olmak üzere, guaş, karakalem, yağlıboya eserlerinden oluşuyor. Gritchenko’nun, İstanbul’u ziyaretinden 100 yıl sonra, sanatçının o dönemde ürettiği 150’den fazla eseri günlüğünün ışığında, ilk kez bu sergi için bir araya getirildi.

Meşher, “Alexis Gritchenko – İstanbul Yılları” sergisi ile, izleyicinin İstanbul’un detaylarında gizli renk ve biçimleri fark ederek şehri yeniden keşfetmesini hedefliyor. Sergi, 1 Kasım 2020’ye kadar izlenebiliyor.