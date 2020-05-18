18 Mayıs 2020

Geçtiğimiz Eylül ayında İstiklal Caddesi’nde kapılarını açan Meşher, sanat izleyicileri ile dijital platformlarda buluşmaya devam ediyor. Sosyal izolasyon sürecinde evde geçirilen zamanın daha iyi değerlendirilebilmesi adına, Meşher’in güncel ve geçmiş sergileri ile paralel etkinlikleri, çevrimiçi içeriklerine taşınıyor. Sağlık tedbirleri gereği geçici olarak kapalı olan sergi mekânı, dijital kanallarına özel bir içerik programı hazırlıyor.

Alexis Gritchenko – İstanbul Yılları

“Alexis Gritchenko – İstanbul Yılları” sergisinde, Gritchenko’nun İstanbul’u ziyaretinden 100 yıl sonra, sanatçının o dönemde ürettiği 150’den fazla eseri, günlüğünün ışığında ilk kez bir araya getirildi. Meşher güncel sergisi “Alexis Gritchenko – İstanbul Yılları” ile, izleyicilerin İstanbul’un detaylarında gizli renk ve biçimleri fark ederek şehri yeniden keşfetmesini hedefliyor. Sosyal izolasyon sebebiyle evde kalınan bu son dönemde ise, Gritchenko’nun gözünden 100 yıl öncesinin İstanbul’u, serginin tema başlıkları kapsamında, küratörler tarafından bir video içerik serisiyle anlatılıyor.

Sergi Konuşmaları

Meşher, “Alexis Gritchenko – İstanbul Yılları” sergisine paralel olarak planladığı etkinlikleri de dijital ortama taşıyor. Küratörler Ebru Esra Satıcı ile Şeyda Çetin’in serginin danışmanlarından Ayşenur Güler, sergi üretim süreci ve öne çıkan başlıkları ele aldığı konuşma serisinin ilk bölümü, Meşher’in podcast kanalında yayında. Sergiden görüntülerin eşlik ettiği konuşmanın kaydı ise Youtube kanalında gösteriliyor.

Meşher arşivinden seçkiler

Meşher’in ilk sergisi “Kalıpları Aşınca” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Kültürler Boyunca Kil” sempozyumunun kayıtlarına Meşher’in YouTube kanalından ulaşılabilir. “Kalıpları Aşınca” sergisi sanatçılarından Jørgen Haugen Sørensen’in hayatından 10 yıllık bir kesit sunan “Jeg Mener – Jeg Ser” adlı film ise Mayıs ayı boyunca Meşher’in YouTube kanalında yayınlanacak.

Sergi katalogları

İngilizce ve Türkçe olarak yayımlanan Meşher sergi katalogları, Meşher’in internet sitesinde bölümler halinde sanatseverlerin erişimine açılıyor.

“Sanatçılar Evde”

Meşher, “Sanatçılar Evde” Video İçerik Serisi ile Farklı Ülkelerden Sanatçıların Evlerine Çevrimiçi Ziyaretler Yapıyor. Meşher, “Kalıpları Aşınca” sergisi sanatçılarının karantina deneyimlerini her hafta Instagram ve Facebook kanalında paylaşıyor. Sosyal izolasyona rağmen yaratıcılığın, sanat üretiminin ve diyaloğun sürdürülmesi adına, önümüzdeki dönemde sanatçı atölyelerine sanal ziyaretlere devam edilmesi planlanıyor. Sanatçıların kendi objektifinden deneyimleri Instagram IGTV kanalında izlenebilir.