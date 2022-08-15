Meşher’de yeni sergi: “Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?”

İstiklal Caddesi sanat durakları arasında yer alan ve Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan Meşher, 14 Eylül tarihinden itibaren yeni sergisi “Ben Kimse. Sen de mi Kimsesin?” ile ziyaretçilerini ağırlayacak.

Antik Yunan mitolojisindeki Ekho ve Narkissos’un karşılıksız aşk hikâyesinden hareketle kurgulanan sergi, yansıma, yankılanma, başkalaşma temalarını günümüzün sanatsal ve toplumsal dinamiklerinin ışığında yorumluyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergi, yurt içi ve yurt dışından toplam 44 sanatçının 120’ye yakın eserine ev sahipliği yapıyor. Ödünç alınan eserlerin yanı sıra, Vehbi Koç Vakfı desteğiyle bu sergi bağlamında çeşitli mecralarda üretilen yapıtlar da yer alıyor. Salı–Pazar arası 11.00–19.00 saatleri arası ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergi, 12 Şubat 2023 tarihine kadar görülebilecek.