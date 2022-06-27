“Metin Akpınar ile Muhabbet” ve “Bulutsuzluk Özlemi” Enka Sanat’ta

ENKA Sanat, 27 Haziran Pazartesi akşamı “keşke bir kere muhabbet edebilseydim” diyen izleyicileri Metin Akpınar ile buluşturuyor. Moderatörlüğünü Zeynep Miraç’ın yaptığı Metin Akpınar ile Muhabbet’te, usta oyuncu mizahtan siyasete, müzikten yemeğe, umuttan aşka kadar birçok konuda seyircileriyle sohbet ederken, merak ettiklerini sorabileceği bir ortamı paylaşmak isteyen izleyicilerle ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda bir araya gelecek.

Bulutsuzluk Özlemi

1 Temmuz Cuma akşamı ise temeli Nejat Yavaşoğulları tarafından atılan, Türk rock müziğinin önemli gruplarından Bulutsuzluk Özlemi, sevilen şarkılarını hayranlarıyla bir arada söylemek için ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Söz ve müzikleri sanatçıya ait olan, batı kaynaklı rock melodi ve ritimlerine Anadolu'nun yüzlerce yıllık birikimini katmayı başaran grup, şarkı sözlerinde özellikle sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve politik konuları işleyerek kendine has bir kitle oluşturdu. Gecede, grubun Yaşamaya Mecbursun, Sözlerimi Geri Alamam, Acil Demorkasi, Uçtu Uçtu, Beynim Zonkluyor gibi unutulmaz klasikleri hep bir ağızdan seslendirilecek.