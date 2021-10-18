“Metro Küresel Plastik Hareketi” başlıyor

Uluslararası perakende şirketi Metro, 2013 yılından bu yana dünya çapında kıyı bölgelerine odaklanarak geri dönüşüm ekosistemleri oluşturulmasına odaklanan sosyal girişim Plastic Bank ile uluslararası ve uzun dönemli bir işbirliği başlattı. İlk yılında öncelikli olarak bin tonun üzerinde plastik atığa denk gelen 65 milyonu aşkın plastik şişenin okyanuslara ulaşmadan önce toplanmasının hedeflendiği Metro Plastik Hareketi, Türkiye’nin de içinde yer aldığı 24 ülkede Metro müşterilerini, tedarikçilerini ve Plastic Bank’ı bir araya getiriyor.

Küresel plastik hareketi kapsamında dünya çapında daha sürdürülebilir ambalajlar sahip ürünlere odaklanılacak. Bu ambalaj türleri arasında yeniden tasarlandıktan sonra daha az saf plastik malzeme gerektiren, geri dönüştürülmüş malzeme içeren, kompost haline getirilebilir malzeme veya renk değişikliği nedeniyle geri dönüşümü çok daha kolay olan ambalajlar yer alacak. Ambalajlar üzerinde sağlanacak ek bilgiler müşterilerin bilinçli ve sürdürülebilir satın alma kararları vermesine olanak sağlarken, geri dönüşüm konusundaki farkındalıklarını da artıracak. Bu sayede, satın alınan her bir kampanya ürünü ile Metro müşterileri ve katılım gösteren tedarikçiler, sosyal girişim Plastic Bank’ı da desteklemiş olacak.

SinemTürüng

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng konuyla ilgili şunları söyledi:

“Sürdürülebilirlik, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu ekosistemin bir parçası olarak tüm şirketler için önemli bir konu. Metro Türkiye olarak biz, sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak ele alıyor ve 30 yılı aşkın süredir sürdürülebilir çözümler üreterek çalışıyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımızı sadece kendi operasyonlarımızda hayata geçirmekle kalmıyor; sürdürülebilirliği müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı da süreçlere dâhil ettiğimiz bütünsel bir yaklaşım olarak ele alıyoruz. Bu nedenle ülkemizde yaklaşık yüzde 90’ınına ulaştığımız otel ve restoran sektöründeki müşterimizi de ticari faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde yürütmeleri için destekliyoruz. Metro Plastik Hareketi ile de sürdürülebilirlik çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek hazırladığımız kampanyamıza tedarikçilerimizi de dahil ettik. Metro markalı belirli ürünlerimize ek olarak tedarikçilerimiz de kendi markalarıyla hazırladığımız kampanyaya aktif katılım sağladılar. Diğer taraftan bu konuda farkındalığı artırmak ve plastik atığı azaltılmış, geri dönüştürülebilir ürünleri daha erişilebilir kılmak için ise Ekim ayında yeni plastik hareketi kataloğumuzu çıkardık. Bu kataloğumuzda müşterilerimiz, plastikten arınmış bir çevre yolunda işletmelerinde dönüşümü başlatabilecekleri ürünleri bulabilecekler. Metro Türkiye olarak her zaman olduğu gibi gelecekte de insan odaklı, çevreye saygılı, yerel değerleri koruma anlayışıyla çalışmalarımıza tüm paydaşlarımızı da kapsayacak şekilde devam edeceğiz.”