Metro Türkiye, normalleşme döneminde restoranların yanında

Metro Türkiye, pandeminin ilk gününden bu yana sektöre verdiği desteği sürdürerek işletmelerin yanında olmayı amaçlıyor. Türkiye’de 1 Haziran itibarıyla “kademeli normalleşme” sürecinde restoranlar yeniden masalarda servis vermeye başlarken, sektörün yeniden hareketlenmesi bekleniyor. Metro Türkiye, bu yeni dönemde misafirlerini özlenen lezzetleriyle ağırlayabilmeleri ve hazırlıklarını yapabilmeleri için işletmelere dijital çözümlerden ödeme kolaylıklarına, ürün çeşitliliğinden hijyen kampanyasına kadar geniş bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Deniz Alkaç

Sektöre destek amacıyla yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, “Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında restoranlar geliyor. İnsanların bir araya gelerek sosyalleşme imkânı bulduğu restoranların kapılarını yeniden açıyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Metro Türkiye olarak, pandeminin ilk gününden bu yana işletmelere ve sektöre desteklerimizi sürdürüyoruz. Tam kapanma sonrası gelişmeleri ve yaz mevsiminin koşullarını düşünerek de harekete geçtik. Pandemi ile birlikte gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve hijyen önlemleri yaptığımız tüketici araştırmalarının sonucunda kalıcı bir trend haline geldiğini görüyoruz. Biz de bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak profesyonel müşterilerimiz için Gastronometro platformumuzda ürün geliştirme yapıyoruz. Diğer taraftan, sektör pandemi nedeniyle çok zor aylar geçirdi. Bu bağlamda da gerek dijital çözümler gerek ödeme kolaylıkları gerek hijyen paketlerinde kampanya gibi işlerini kolaylaştıracak çözümleri de bir arada sunuyoruz. Tüm bu operasyonu ise mağazalarında ve sevkiyat depolarındaki toplam 4 bin çalışanla 7/24 kesintisiz yönetiyoruz. Özlediğimiz lezzetlerde ve mekânlarda sonunda bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyor.