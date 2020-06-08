Metro Türkiye’den “Mutfağa Dönüşte” HoReCa'ya özel yol haritası

08 Haziran 2020

Metro Türkiye, Horeca’nın (otel, restoran, kafe) iş ortağı olma vizyonuyla sürdürdüğü çalışmalarına başlayan mutfağa dönüş sürecinde de devam ediyor. Normalleşme dönemini en kolay ve verimli şekilde atlatmaları için Horeca’ya özel dijitalleşme, hijyen, sevkiyat, ön kontrol ve hukuk gibi kritik konularda rehberlik edecek içerikleri işletmelerin kullanımına sunan Metro Türkiye, ayrıca gastronomi keşif platformu Gastronometro aracılığıyla da yeni normal dönemde işletmelere ışık tutmayı hedefliyor.

Yeni normal

1 Haziran itibarıyla hizmet vermeye başlayan işletmelerde birçok yeni uygulama hayata geçiriliyor. Sosyal mesafeye uygun şekilde tüm sistemini belirlenen kurallar doğrultusunda yeniden düzenlenen restoranlarda, birçok farklı ürün grubu da kullanılmaya başlandı. Restoranlarda sunulan içeceklerde süsleme veya garnitürleme yerini paket servis çözümlerine bırakması bekleniyor. Menü içeriklerine dair çalışmalarda da yeni dönemle birlikte dijitalleşmenin ön plana çıkacak, restoranlar en verimli menüler için dijital araçları daha efektif olarak kullanacak. Müşterilerin siparişlerinde ise online menüler ya da QR kod ile ulaşılabilen menüler ön planda olacak. Tüm bu adımlara ve uygulamalarına dair içerikleri sektör profesyonellerinin kullanımına sunan Metro Türkiye, mutfağa dönüş sürecinde sektör temsilcilerinin adaptasyon sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Metro Türkiye’nin normalleşme döneminde yeme-içme sektöründeki işletmeler ve oteller için hazırladığı rehber içeriklerde, işletmelerin uyması gereken kurallar kapsamında alınması gereken fiziki ve hijyenik önlemler ve bu konuda eğitimler yer alıyor. İçeriklerde, hijyen uygulamalarından sosyal mesafe alanı oluşturmaya, sevkiyattan ön kontrol çalışmalarına kadar ihtiyaç duyacakları birçok kritik ve başlık yer alıyor. İşletmelerin açıldıktan sonraki dönemde de kullanabilecekleri kılavuzda çalışanların koronavirüse yakalanması durumunda izlenecek yol haritası da bulunuyor.

Gastronometro

Metro Türkiye, gastronomi keşif platformu Gastronometro web sitesi üzerinden yayınladığı içeriklerle de Horeca sektörünün yeniden açılma ve adaptasyon sürecinde işletmelere destek olmaya devam ediyor.

Boris Minialai

İşin mutfağına dönüş sırasında iş ortaklarının yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Metro Türkiye olarak, 34 ülkede faaliyet gösteren geniş bir iş ağına sahip olmamızın sağladığı avantajla Horeca sektörünün yeni dönemde nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğini çok yönlü ve detaylı bir şekilde analiz ettik. Bu kapsamda iş ortaklarımızın verimliliklerini desteklemek ve sağlıklı bir şekilde işlerine odaklanmalarını sağlamak için sektörün ihtiyaçlarını merkeze koyduğumuz çözümler üzerinde çalıştık. ‘Mutfağa Dönüş’ sürecinde sağladığımız finansal desteklere ek olarak hazırladığımız bu kılavuzlarla ve içeriklerle tüm yeme-içme sektörünün yanında olmaya devam edeceğiz” diyor.