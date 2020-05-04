Metro Türkiye’nin “Küçük İşletmem İçin” projesinde hedef 5 bin işletme

04 Mayıs 2020

Metro Türkiye, yeme-içme sektöründe koronavirüs sürecinden en çok etkilenen küçük işletmeleri desteklemek üzere #kücükisletmemicin hareketini başlattı. Projede, koronavirüse karşı alınan tedbirler kaldırıldığında kapılarını tekrar açacak işletmelere cansuyu olmak amacıyla 5 bin TL’lik ürün ve hizmet yardımı sağlanacak.

Metro Türkiye’nin 500 işletmeye ürün bağışı yaparak Gıda Kurtarma Derneği ve Dude Table iş birliğinde başlattığı proje, ana partner Coca-Cola ve Unilever Food Solutions, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Reis Gıda ve Dimes’in destekleri ile şimdiden bini aşkın işletmeye yardım sağlayabilecek noktaya geldi. Destekçilerin artması ile gelişecek olan proje kapsamında toplam 5 bin küçük işletmeye ürün ve hizmet yardımı hedefleniyor.

Faaliyet gösterdikleri bölgenin ekonomisi için önemli bir katma değer yaratan küçük işletmelere verilecek ürün ve hizmet desteği, işletmelerin on binlerce sektör emekçisi için kaynak ayırabilmesine ve çalışanların işlerine devam edebilmesine de katkı sağlayacak. Böylece proje hedefine ulaştığı takdirde yaklaşık 40 bin kişilik istihdam korunabilecek ve yaklaşık 10 milyar TL’lik yerel ekonominin canlandırılmasına katkıda bulunulacak.

Küçük işletmelerin projeden yararlanabilmesi için yeme-içme sektöründe faaliyet göstermesi, SGK’ya kayıtlı en az 5 çalışanın olması, yıllık 2 milyon TL veya altında ciroya sahip olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan işletmeler www.kucukisletmemicin.com platformu üzerinden destek alabilecek, kurumsal firmalar da aynı platform üzerinden destek sağlayabilecek.

Boris Minialai

Online bir basın toplantısıyla projenin detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai, “Metro Türkiye olarak 30 yıldır HORECA müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Bu dönemde onlar için yaptığımız çalışmalar sonucunda yeni bir adım atarak #kücükisletmemicin hareketini başlattık.

Böylece yaklaşık 40 bin sektör emekçisini istihdam eden bu işletmelerin işlerini devam ettirebilmelerini sağlamanın yanı sıra hem yerel ekonominin canlanmasına hem de yerel lezzetlerin korunmasına katkıda bulunacağız. Ayrıca bu zor dönem bittiğinde mahallemizdeki bu küçük işletmeleri ziyaret ederek bireysel olarak da destek olabiliriz. Projemize destek veren tüm değerli iş ortaklarımıza, hepimiz için zor ve olağanüstü bu dönemde dostluk elini uzattıkları için teşekkür ediyor, sektördeki diğer oyuncuları gerçek bir iyiliğe dönüşecek bu projeyi desteklemeye davet ediyorum. Bugün, tehdit altında olan küçük işletmeleri korumanın ve hep birlikte destek olmanın tam zamanı” dedi.

Tugay Keskin

Projenin ana partneri Coca-Cola Türkiye adına konuşan Coca-Cola İçecek Türkiye Genel Müdürü Tugay Keskin konuya ilişkin “Kovid-19 salgını sürecinde, Coca-Cola Türkiye olarak ülkemizde bugüne kadar farklı alanlarda ihtiyaçları karşılayacak şekilde toplam 13 milyon TL’ye yakın kaynak ayırdık. Sağlık çalışanlarına, yeme-içme sektörü çalışanlarına ve 65 yaş üzeri ihtiyaç sahiplerine destek oluyoruz. Milli Dayanışma Kampanyası’na katkımızın yanı sıra karantina altındaki vatandaşlarımıza, üniversite hastanelerine ya da yerel yönetimlere dağıtılmak üzere ürünlerimizi sağlayarak salgınla mücadeleye devam ediyoruz. Kovid-19 sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri de yeme-içme sektörü. (…) Küçük İşletmem İçin projesi de yeme-içme sektörüne olan desteğimizin bir örneğini oluşturuyor. (…) Ana partneri olduğumuz “Küçük İşletmem İçin” hareketine destek verenlerin kartopu etkisiyle büyüyerek daha çok işletmeye ulaşmasını temenni ediyor, hep birlikte oldukça daha güçlü olacağımıza, vereceğimiz can suyu ile çok daha fazla değer yaratacağımıza inanıyoruz” dedi.

Olcay Silahlı

Metro Türkiye ile 2 yıldır işbirliği içinde olduklarını belirten Gıda Kurtarma Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Silahlı ise bu partnerlik için bugün büyük bir adım daha attıklarını ve Küçük İşletmem İçin Projesi için Metro Türkiye ile tekrar bir araya geldiklerini söyledi.

Küçük İşletmem İçin Platformu

Metro Türkiye, destek arayan küçük işletmeler ile destek vermek isteyenleri buluşturmak üzere oluşturduğu www.kucukisletmemicin.com platformu üzerinden bu hareketi başlatıyor. Kurumsal firmalar platformda yer alan destek ver bölümü üzerinden kayıt olarak küçük işletmeleri destekleyebilecek. Destek almak isteyen küçük işletmeler ise destek al bölümü üzerinden kayıt olarak 5 bin TL’lik ürün veya hizmet ihtiyaçlarını temin edebilecek.