Metro’dan küçük işletmelere destek

05 Ekim 2020

Metro Türkiye’nin koronavirüs salgınından etkilenen yeme-içme sektöründeki küçük işletmeleri desteklemek üzere 29 Nisan’da başlattığı “Küçük İşletmem İçin” projesiyle üç ayda 8 milyon TL’lik ürün ve hizmet desteği toplandı. Proje, 10 bin sektör emekçisi istihdamının korunmasına ve 3 milyar TL’lik yerel ekonominin canlandırılmasına katkı sağlanacak.

Bin 500 işletme

Metro Türkiye’nin 500 işletmeye ürün bağışı yaparak Gıda Kurtarma Derneği ve Dude Table iş birliğinde başlattığı proje, ana partner Coca-Cola ile birlikte Unilever Food Solutions, Pepsico, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Altınmarka, Reis Gıda, Dimes Türkiye, Upfield, Bursa Pazarı, Hekimoğlu Un, Dardanel ve Mikro Yazılım’ın da destekleriyle bir iyilik hareketine dönüştü. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya ve Kayseri gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından 4 bin 500’e yakın işletmenin başvurduğu “Küçük İşletmem İçin” projesi kapsamında başvuru şartlarını karşılayan toplam bin 500 işletme, 5 biner TL değerinde ürün ve hizmet desteği almaya hak kazandı. Faaliyet gösterdikleri bölgenin ekonomisi için önemli bir katma değer yaratan küçük işletmeler, “Mutfağa Dönüş” sürecinde kendi bütçelerini kira bedeli, fatura giderleri, personel ödemesi gibi diğer harcamalara yönlendirebilme imkânı bulacak.

Görev değişikliği

Metro Türkiye’de 20 yılı aşkın bir süredir görevler üstlenen ve son olarak Metro Türkiye Operasyon Direktörlüğü görevini yürüten Sinem Türüng, Metro Türkiye CEO’su olarak atandı. Türüng bu görevi, uzun yıllar Metro’ya hizmet vermiş ve bundan sonra kariyerine Metro bünyesinde Fransa’da devam edecek olan Boris Minialai’den devraldı.