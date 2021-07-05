Metropolis antik kentinde iki bin yıllık kadın heykeli bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve katkılarıyla devam eden, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Metropolis antik kenti kazı çalışmaları, 31. yılında. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında başlayan bu yılın kazı çalışmalarında kente ait su yapıları ve kilise gibi kamusal ve dini alanların araştırılmasına devam edilecek.

2021 sezonu kazılarının ilk günlerinde Metropolis’in Roma Dönemi’nde genişletilen şehir merkezinde yer alan ve yeni keşfedilen bir kamu yapısı içinde mermerden yontulmuş üstün sanat düzeyine sahip bir kadın heykeli bulundu. Gösterişli elbisesi ve üzerindeki mantosu ile elit bir kadını tasvir eden heykelin ilk incelemeler sonucunda antik heykeltıraşlık sanatının klasik çağında meşhur bir heykeltıraş tarafından yapılan önemli bir eserden esinlenilerek, MS 1-2. yüzyıllarda yaşamış Metropolisli bir aristokrat kadın için yaptırıldığı düşünülüyor. Aynı alanda başka önemli heykel parçalarının ve kaidelerin bulunması bu kamusal mekânda, kentlerine katkılarda bulunan Metropolisli hayırseverlerin heykeller ile onurlandırıldıklarına işaret ediyor. Bu yeni keşfedilen alanda devam eden çalışmalarda benzer buluntulara ulaşılabileceği tahmin ediliyor.

Nevgül Bilsel Safkan

Metropolis antik kenti kazılarını 18 yıldır desteklediklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak kültür-sanat alanında yürüttüğümüz çalışmalardan biri olan Metropolis antik kenti kazılarını; arkeoloji bilimine katkıları, bu topraklarda yaşamış halklarla aramızda günümüzden geçmişe uzanan bir köprü kurması nedeniyle çok kıymetli buluyoruz. 2003 yılından bu yana desteklediğimiz Metropolis antik kenti kazılarının bu yıl yepyeni buluşlarla tarihe ışık tutmaya devam edeceğine inanıyoruz. Kazıların ilk günlerinde bulunan görkemli kadın heykeli arkeoloji ve tarih bilimine sunacağı katkıları adına bizleri çok mutlu etti. Ana Tanrıça Kenti Metropolis’te antik çağlarda yaşama dair yeni bilgilerin bu yılın kazılarıyla ortaya çıkmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz” dedi.