Metropolitan Sanat Müzesi’nin yayınladığı kitaplar, ücretsiz indirilebiliyor

13 Nisan 2020

New York’ta bulunan 150 yaşındaki Metropolitan Sanat Müzesi’nin (MET) 50 yıldır yayınladığı sanat tarihi ile ilgili kitaplar, https://www.metmuseum.org/art/metpublications/titles-with-full-text-online?searchtype=F adresinden online okunabiliyor veya ücretsiz indirilebiliyor. MET’in online’da 582 sanat kitabı bulunuyor…

Sitede başlık, yazar, koleksiyon, yazı tipi ve temaya göre de arama yapılabiliyor. MET’in bütün kitaplarına https://www.metmuseum.org/art/metpublications adresinden ulaşılabiliyor.

Metropolitan Sanat Müzesi, bu yılın başlarında Creative Commons ile işbirliği yaparak arşivindeki 375 bin sanat görselini de ücretsiz olarak kullanıma açmış (https://www.metmuseum.org/art/collection), görsellerin ticari amaçlı kullanımını da bu uygulamaya dahil etmişti.