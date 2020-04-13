Metropolitan Sanat Müzesi’nin yayınladığı kitaplar, ücretsiz indirilebiliyor
New York’ta bulunan 150 yaşındaki Metropolitan Sanat Müzesi’nin (MET) 50 yıldır yayınladığı sanat tarihi ile ilgili kitaplar, online okunabiliyor veya ücretsiz indirilebiliyor. MET’in, online’da 582 sanat kitabı bulunuyor…
New York’ta bulunan 150 yaşındaki Metropolitan Sanat Müzesi’nin (MET) 50 yıldır yayınladığı sanat tarihi ile ilgili kitaplar, https://www.metmuseum.org/art/metpublications/titles-with-full-text-online?searchtype=F adresinden online okunabiliyor veya ücretsiz indirilebiliyor. MET’in online’da 582 sanat kitabı bulunuyor…
Sitede başlık, yazar, koleksiyon, yazı tipi ve temaya göre de arama yapılabiliyor. MET’in bütün kitaplarına https://www.metmuseum.org/art/metpublications adresinden ulaşılabiliyor.
Metropolitan Sanat Müzesi, bu yılın başlarında Creative Commons ile işbirliği yaparak arşivindeki 375 bin sanat görselini de ücretsiz olarak kullanıma açmış (https://www.metmuseum.org/art/collection), görsellerin ticari amaçlı kullanımını da bu uygulamaya dahil etmişti.