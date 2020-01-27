Michelin yıldızlı şef Riemenschneider, İstanbul ve Bodrum’da

27 Ocak 2020

Michelin Yıldızı’na sahip Alman asıllı şef Michael Riemenschneider Karaköy, Levazım ve Bodrum’da “Spektr by MR” ve “Atelier Celine” isimli restoranlarını açmaya hazırlanıyor. Riemenschneider, büyükannesinin mutfak kültürüyle harmanladığı dünya mutfağını gastronomi tutkunları ile buluşturmayı amaçlıyor.

Riemenschneider, mutfağa olan aşkını “Kalbim, hep mutfakta olup yemek yapmak için attı” diyerek tanımlıyor. Riemenschneider, en iddialı olduğu yemeğin karnabaharla yaptığı tarifleri ve langoustine (bir çeşit istakoz) olduğunu, çok basit bir malzeme olan karnabaharı kimsenin beklemediği 21 farklı çeşitte sunduğunu aktarıyor.

Mutfakların sentezi

Şef olma yolculuğunda büyük katkısı olan yarı Alman yarı Türk olan babaannesinin tariflerini, Alman ve Fransız mutfağından esinlenerek kendi yorumuyla hazırlayacağını belirten Riemenschneider; esin kaynağı hakkında da şu açıklamaları yapıyor; “Annem iyi yemek yapamadığı için zamanımın çoğunu babaannemin mutfağında geçirirdim. O, bana göre hem eşsiz bir aşçı hem de mutfak uzmanıydı. Onun mutfağında hiçbir şey ziyan olmazdı. Çileği kullanıyorsa yeşil saplarını da değerlendirir, malzemesi et ise hiçbir parçasını boşa harcamazdı.”

Riemenschneider, ilk olarak Karaköy’de sonrasında Bodrum’da Spektr by MR isimli restoranlarını açmayı hedefliyor. Levazım’da ise eşi Celine Riemenschneider’in adını vereceği “Atelier Celine” ile gastronomi severlerle buluşmayı amaçlıyor.

12 kadın çalışacak

Alman, Fransız ve Türk mutfağının harmonisi Spektr by MR’ın mutfağı ise kadın şeflere emanet olacak. Hedefinin erkek şeflerin olduğu kadar kadın şeflerin de profesyonel mutfakta harikalar yaratabileceğine ve en az onlar kadar maharetli olduklarına dikkat çekmek olduğunu söyleyen Riemenschneider, “Mutfakta benim için en önemli şeylerden biri çalıştığım ekip arkadaşlarım. Erkek egemen bir sektörde bence kadınların yeri tartışılamayacak kadar önemli. Karaköy’deki restoranlarımızda 12 kadın meslektaşımız benim yol arkadaşım olacak” diyor.