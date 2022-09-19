Michelinli şef Soldati, İsviçre’nin geleneksel mutfağını İstanbul'a taşıdı

İstanbul’daki İsviçre Başkonsolosluğu, Swiss Business Hub Türkiye ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği, 23-25 Eylül 2022 tarihleri arasında YapıKredi bomontiada'da İsviçre Günleri İstanbul 2022'yi düzenliyor. İsviçre Günleri Istanbul 2022 öncesinde İstanbul'daki İsviçre Başkonsolosluğu ve Bahçeşehir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları, BAU öğrencileri için İsviçre Master Class ve İsviçre Gurme Yemeği gibi birbirinden farklı ve lezzetli etkinliklere birlikte imza attı. Michelin yıldızlı İsviçreli Şef Jean-Marc Soldati, BAU Mutfak Direktörü David Shipman ve BAU öğrencileri tarafından hazırlanan İsviçre Özel Akşam Yemeği, BAU Kuzey Kampüsü'nde misafirlerine gastronomi deneyimi yaşattı. Gastroart Restoranı, İsviçre atmosferine büründü ve konuklar lezzetli İsviçre yemeklerini tattılar.

Gurme yemeğin menüsü Cenevre mercimekleri ve hardal tohumu ile çıtır kabuklu Yabani Levrek, Ispanak ve Tête de Moine Fondü ile doldurulmuş Tavuk Kanadı, İsviçre Peynir Çeşitleri ve Çilekli Bezeden oluşuyordu. Fransız Mutfak Akademisi’nin de üyesi olan Soldati, İstanbul’da kaldığı süre boyunca ayrıca BAU Gastronomi Okulu öğrencilerine bir master class eğitimi verdi. Soldati öğrencilerle beraber kendi seçtiği bir yemeği pişirirken, İsviçre mutfağı, sürdürülebilir pişirme ve yemek israfının azaltılması konularına da değindi.

BAU Gastronomi Okulu öğrencileri, Şef Soldati ile birlikte bir gurme turu da düzenledi. Tur, Soldati için, lokal Türkiye'nin mutfak özelliklerini daha yakından tanıma ve tatma fırsatını bulduğu bir program oldu.