Millî Arkeoloji Enstitüsü kurulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Avrupa Komisyonu desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin birlikte finanse ettiği Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü için hazırlık çalışmaları tamamlandı.1898 yılından bu yana Anadolu’da yabancı misyonlara ait sekiz arkeoloji enstitüsü faaliyet gösteriyordu. Bu sefer ‘millî’ bir Enstitü devreye giriyor.

Kuruluş çalışmalarından bu yana Enstitü faaliyetlerine destek veren Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin konuyla ilgili şunları söyledi:

“Enstitü için 2014 yılında harekete geçildi. Yedi yıl süren bilimsel çalışmalar ve AB ile yürüttüğümüz görüşmeler sonunda arkeoloji bilimini yükseltmek, Türk arkeoloji ekolünü oluşturmak amacıyla kurulan Enstitü, Türk ve İslâm Arkeolojisini odağına alarak ülkemize özgü arkeoloji ve kültürel miras anlayışını oluşturmayı amaçlıyor.”

Enstitü için çalışmalar, arkeoloji alanında ihtisaslaşmış Türkiye ve Avrupa’dan 430 kültür, sanat ve bilim insanının katkılarıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Enstitü merkezi, etkinlik alanları ve Arkeometri Laboratuvarı için Gaziantep’teki Kendirli Kilisesi ile Latin Okulu’nun restorasyon çalışmaları tamamlandı.