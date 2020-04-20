Milli Kütüphane koleksiyonundaki binlerce taşplak, çevrimiçi erişime sunuldu

20 Nisan 2020

Korona virüsü salgınını sebebiyle milyonlarca insan evlerinde karantina hayatı yaşarken pek çok sergi veya yayın online erişime açılıyor, konserler sosyal medya üzerinden canlı yayınlanıyor. Milli Kütüphane'nin koleksiyonunda yer alan 5 bine yakın taşplak da ses dosyasına dönüştürülerek online erişime açıldı. Bunların arasında Zeki Müren’den Beethoven’a, Safiye Ayla’dan Bach’a kadar pek çok sanatçı ve bestekâra ait taşplak bulunuyor.

Erişime açılan plakların en eskisi, 1928 yılına ait. Diğer taşplaklar, 1950’li ve 1960’lı yıllarına tarihleniyor. Koleksiyondaki taşplaklar, zarar görmemeleri için asitsiz zarfların bulunduğu albümlerde ve çelik kasalarda muhafaza ediliyor.

Taşplakların dijital kayıtlarına Milli Kütüphane’nin web sitesinden ulaşılıyor. Sitede yer alan açıklayıcı metinde “Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan taş plaklar mp3 formatına aktarılmıştır. Yaklaşık 5 bin şarkıdan oluşan eserleri, çeşitli sanatçıların sesinden dinleme olanağına sahipsiniz. Bu hizmetimizden sadece üyelerimiz yararlanabilir” deniliyor.