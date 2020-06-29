“Monet’nin Bahçesi”, Sakıp Sabancı Müzesi’nde bu kez çevrimiçi

29 Haziran 2020

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), geçmiş sergilerinden kapsamlı seçkileri dijital kanallarında paylaşıma açmaya devam ediyor. Müzenin kuruluşunun 10. yılında, 9 Ekim 2012 – 6 Ocak 2013 arasında Sabancı Holding’in katkılarıyla gerçekleştirilen Monet’nin Bahçesi- Musée Marmottan Monet’den Başyapıtlar sergisi çevrimiçine taşındı.

Empresyonizm akımına adını veren Claude Monet’nin eserlerinin yer aldığı sergi, sanatçının dünyadaki en büyük koleksiyonuna sahip olan Musée Marmottan Monet’yle (Paris) işbirliğiyle açılmıştı. Bu koleksiyondan, çiçek ve doğa temalı tabloların ağırlıkta olduğu bir seçki sunan sergi, sanatçının olgunluk döneminin ana teması Giverny Bahçesi’ne yoğunlaşmıştı.

DigitalSSM arşiv kaynaklarıyla hazırlanan ve SSM web sitesi, sosyal medya hesapları ile YouTube kanalından erişilebilen Monet’nin Bahçesi- Musée Marmottan Monet’den Başyapıtlar çevrimiçi sergisi ise, bu seçkiden örneklerle, sanat tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Monet’nin üretimine ayrıntılı bir bakış sunmayı amaçlıyor. “Ressam olmayı belki de çiçeklere borçluyum” diyen sanatçının bahçe tutkusu ve büyük önem verdiği aile yaşamı, sergi kapsamında yer alan geç dönem bahçe manzaraları, nilüferleri ve Japon köprüsü tablolarıyla yansıtılıyor. Monet, 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanan sanat yaşamında sergilediği yenilikçi yaklaşımlarla, sonraki nesillerin sanatçılarına ilham veren kimliğiyle tanıtılıyor.

Katalog ve etkinlikler de yayında

Sanat tarihçisi ve yazar Emmanuelle Amiot-Saulnier’nin sergi kataloğu için kaleme aldığı ve Monet’nin, sanat ortamıyla etkileşimini, sanatının ana teması doğayla ilişkisini ve bu ilişkinin zaman içindeki dönüşümünü irdelediği metinleri, çevrimiçi sergi kapsamında yeniden yayımlandı. Sergiyle bağlantılı olarak SSM’de gerçekleştirilmiş olan ve yeniden paylaşıma açılan Monet konferans serisinde ise sanatçının eserlerindeki doğa temsilinin yanı sıra Türkiye sanatına etkileri ve dahil olduğu İzlenimci akımın sanat piyasasıyla ilişki gibi konular işleniyor. Seride akademisyen ve sanat yazarları Burcu Pelvanoğlu ve Osman Erden ile Ny Carlsberg Glyptotek (Kopenhag) enstitüsünden küratör Line Calusen Pedersen’ın konuşmaları yer alıyor.

Monet’nin Bahçesi- Musée Marmottan Monet’den Başyapıtlar sergisi için hazırlanan, çocuklara yönelik oyunlar da çevrimiçi erişime açıldı. Çocuklara Monet ve Empresyonizm akımı hakkında bilgi vermeyi amaçlayan çizim alıştırmaları ve yine sanatçının eserlerinden ilhamla hazırlanan boyama alıştımalarına SSM web sitesinden ulaşılabilir.