Monica Bellucci Türkiye’ye geliyor

Tüm zamanların en büyüleyici, en nadide ve en hüzünlü sesine sahip Yunan asıllı ünlü soprano Maria Callas’ın Tom Volf tarafından kaleme alınan “Maria by Callas” kitabından yine kendisi tarafından sahneye uyarlanan “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar” İtalyan oyuncu Monica Bellucci’nin performansı ile 14 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.

Dünyaca ünlü unutulmaz sopranonun gücü ve kırılganlığını yorumlayan İtalyan oyuncu Monica Bellucci’nin performansı ile seyirci karşına çıkmaya hazırlanan “Maria Callas: Mektuplar ve Anılar”, Callas’ın şöhretinin ötesinde sadece Maria olarak esasında kim olduğunu, nereden geldiğini, şöhretini ne zorluklarla kazandığını, dostluklarını ve aşklarını anlatıyor. Maria Callas'ın New York'taki mütevazı çocukluğundan Atina'daki savaş yıllarına, operadaki ihtiyatlı duruşundan skandallar ve kişisel sorunlarla gölgelenmiş bir kariyere, 20. yüzyılın büyük sesinin derin ve dokunaklı hikâyesi, Monica Bellucci’nin anlatımıyla sahneye taşınacak.