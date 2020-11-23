Montblanc’dan Elvis Presley koleksiyonu

Montblanc, son Great Characters Edition ürününü, gösterişli kıyafetleri ve meşhur canlı şovları ile müzik kültürünü dünya çapında etkileyen Elvis Presley’in yaşamına ve geride bıraktıklarına adıyor. Montblanc ustalarının ellerinde şekillendirilen koleksiyon, özel olarak tasarlanan üç kalemden oluşuyor.

Her biri Elvis’in kariyerindeki önemli bir döneme atıfta bulunan koleksiyon; 1968’deki dönüş konserinden ilham alan bir Special Edition, Las Vegas’taki zamanlarını anımsatan bir Limited Edition (LE) 1935 ve uydu aracılığı ile 40 ülkede 1,5 milyar insan tarafından izlenen “Aloha from Hawaii” konserini temel alan bir adet Limited Edition 98 kalemden oluşuyor.

Special Edition’ın hem gövdesindeki hem de kapağındaki, LE 1935 ve LE 98’in ise gövdelerindeki desende, “Aloha from Hawaii” konseri için özel olarak üretilen bir yüzükten ilham alındı. Kapağın üstünde yer alan “EP” baş harfleri ise sanatçının güneş gözlüklerinin tasarımına atıfta bulunuyor. Bu unutulmaz sesin onuruna, kapaktaki Montblanc amblemi ilk kez değiştirilerek Elvis logosu ile birleştirildi.