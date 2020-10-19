MSA’dan yeni workshoplar
Kasım ayında başlayacak her yaşa ve farklı ilgi alanlarına uygun hazırlanan workshoplar’da vegan menülerden ekmek yapımına çorbadan çikolatalı tatlılara pek çok eğitim verilecek.
MSA’nın Kasım ayı için hazırladığı workshoplar belli oldu, program şöyle:
Mutfakta 8 Hafta - Vegan // 7 Kasım – 26 Aralık arası her cumartesi Saat: 16.00-20.00
Sadece Çikolata // 23-27 Kasım Pazartesi-Cuma, 10.00-14.00
Kemik Suları ve Çorbalar // 24 Kasım Salı, 10.00-15.00
%100 Ekşi Maya // 20-21-22 Kasım, 10.00-16.00
Küçük Gurme 2 - Benim Ekmeğim (9-14 Yaş) // 29 Kasım Pazar, 10.00-14.00
MSA’nın workshopları için www.msa.com.tr adresini ziyaret edilebiliyor.