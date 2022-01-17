MÜMSAD’ın yeni başkanı Ebru Akdağ

Dondurulmuş ürünler, bitki ve meyve çayları, margarin, toz gıdalar ve kuru çorbalar gibi gıdaların üreticilerini çatısı altında toplayan MÜMSAD’ın 15. Olağan Genel Kurulu, İstanbul’da yapıldı. Genel kurulda seçilen yönetim kurulunun kendi içinde yaptığı toplantısında, başkanlığa Ebru Akdağ getirildi.

Ebru Akdağ

Ebru Akdağ şunları söyledi:

“Beş yıldır genel koordinatörlüğünü yürüttüğüm MÜMSAD’ın yeni başkanı olmak ve meşaleyi Metin Yurdagül gibi bir duayenden teslim almak benim için çok gurur verici. MÜMSAD bambaşka dinamiklere sahip birçok gıda kategorisinin temsilcisi olarak gıda alanında yapılması gerekenlere farklı perspektiflerden bakma avantajına sahip. Gıda multi-disipliner bir alan, biz de bu bilinçle hem kendi sektörümüz oyuncularının tecrübelerinden faydalanmayı hem de beslenme, tıp, tarım, eczacılık gibi alanlardan paydaşlarımızla ortak hareketi ilke edinerek ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde de halk sağlığını gözeterek tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve sektörün gelişimi adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Metin Yurdagül, onursal başkan

Yeni yönetimin seçiminin ardından 2004 yılında MÜMSAD’ın kurucu üyeleri arasında yer alan 15 yıldır başkanlık görevini yürüten Metin Yurdagül’e de onursal başkanlık plaketi verildi. Plaketi takdim eden Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Metin Yurdagül’e, gıda sektörüne ve derneğe katkılarından dolayı teşekkür etti.