Musa Dağdeviren’e “Gourmand” ödülü

16 Aralık 2019

Musa Dağdeviren’in Phaidon Yayınları tarafından basılan The Turkish Cookbook adlı kitabı, 2020 Gourmand Ödülleri listesinde “Chef Book/Şefin Kitabı” bölümünde ödüle değer görüldü.

550 tarifin yer aldığı The Turkish Cookbook’ta klasik yemeklerimizle yerel yemeklerimiz bir arada sunulurken, özel günlerde yapılan yiyeceklerin anlatımı, yemekler üzerine hikâyeler, hangi yemeği hangi mevsimde neden yediğimize dair küçük bilgiler de bulunuyor.

Kitapta, peynir, tarhana, yoğurt, lor, çökelek, erişte, kuskus gibi özel yiyeceklerin yapımının anlatıldığı tariflerin yanı sıra klasik yemeklerimizden tas kebabı, imambayıldı, nohut, işkembe, mercimek çorbası gibi çeşitlerle beraber hodan, keledoş, şiveydiz, keşkek, arapaşı, çinçar çorbası, analı kızlı, labada, kocakarı aşı, ördek mantısı gibi yerel örnekler de yer alıyor. The Turkish Cookbook, çorbalardan soğuk ve sıcak yemeklere, tatlılardan şerbetlere, kebaplardan hamur işlerine uzanan geniş bir lezzet panoraması sunuyor.