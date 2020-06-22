“Mutfağa Dönüşte” e-zirve

22 Haziran 2020

“Mutfağa Dönüşte Horeca’nın Yeni Normali” adlı bir e-zirve düzenleyecek olan Metro Türkiye, sektörün yeni normaline ve gelecek dönemine ışık tutmayı hedefliyor. 30 Haziran Salı günü 14.00-16.30 arasında düzenlenecek online zirve kapsamında, değişen tüketici ve satın alma trendlerinden yeni iş modellerine, restoranların ve şeflerin yeni normale adaptasyonundan, otellerin sunduğu çözümlere dair birçok önemli konu masaya yatırılacak. Metro İtalya CEO’sunun pandemi döneminde İtalya’daki HoReCa sektörüne yönelik çalışmaları paylaşacağı, konaklama ve ağırlama alanında İsviçre’de yer alan Lozan Otelcilik Okulu’nun Girişimcilik ve İnovasyon Departmanı Kıdemli Eğitmeni Ian Millar’ın sektörün yeni trendlerini aktaracağı zirvede, farklı kurumlar ve markalardan sektör profesyonelleri ve fikir önderleri geniş çaplı değerlendirmeler yapacak.

Online zirvede, pandemiyle değişen tüketici trendleri, sektörün geleceğine dair öngörüler, HoReCa’nın yeni normali ile yeni iş modelleri ve işletmelerin sürdürülebilir bir sistem oluşturmasına yönelik yol haritaları konuşulacak. Ayrıca, dijitalleşme ve menü optimizasyonu gibi yeni dönemde önemi artan çözümler, şeflerin yeni döneme adaptasyonu ve servislerdeki değişim, sorumlu kaynak kullanımı ve gıda atığı gibi birçok önemli konuya ilişkin bilgiler ve öngörüler de sektör profesyonelleri tarafından paylaşılacak. Zirve, “Yeni Normalde Yeni Tüketici Trendleri”, “Yeni Normalde Yeni İş Modelleri: İşletmeniz COVID-19 sonrası dönemde nasıl başarılı olur?”, “Şefler için Yeni Normal” ve “Gıdanın Geleceği: Yeme-İçme Sektöründe Sorumlu Ürün Kullanımı & Gıda Atığı Yönetimi” adlı dört farklı panelden oluşacak.