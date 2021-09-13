Mutfağımızın dünyaya tanıtımına anlamlı bir katkı: Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı

Yurtdışında kitapçılara uğradığımızda gözlerimiz Türk mutfağı ile kitaplar arardı; artık böyle bir kitap var: Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı. Çok istediğim halde çok önceden yapılmış bir program nedeniyle İstanbul dışında bulunmam nedeniyle tanıtım resepsiyonuna katılamadım. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği; tanınmış şef ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan kitap, Türk mutfağının sağlıklı saklama ve pişirme teknikleri ile atıksız, ekolojik, sürdürülebilir, glütensiz ve vejetaryen beslenme özelliklerine dikkati çekiyor.

Meraklılarının bildiği ve takip ettiği üzere Türk mutfağını geleneksel tarifleri üzerine ciddi kaynak sıkıntımız var. Bir diğer eksiğimiz mutfağımızı dünyaya tanıtmak, yani pazarlama. Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı bu iki beklentiyi de karşılayabilecek nitelikte bir çalışma. Hem gastronomi tutkunu bizler, hem ülkemiz için hem de Türk mutfağını dünyaya tanıtabilmek adına çok kıymetli bir kaynak.

Emine Erdoğan

Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı kitabın tanıtım toplantısında konuşan Emine Erdoğan, Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle dünya mutfaklarında öncü bir yer edineceğini belirterek "Bu güce inanır, el birliği yaparsak, gastrodiplomasi alanında yeni rekorlar kırabiliriz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kitabın dünyanın önemli kütüphanelerinde ve gastronomi raflarında yer alacağını; kültürel diplomasi alanında yeni bir köprü olacağını da dile getirdi.

Türk Mutfağı Haftası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da vurguladığı gibi kitap “Yakın zamanda dünyanın birçok farklı diline çevrilecek, içinde sadece yemek tarifleri değil aynı zamanda Türk kültürüne dair ciddi bilgiler de yer almakta. Kitap, bugüne kadar Türk mutfağı ile ilgili yayınlanmış en geniş çaplı ve gerçekçi eser olma özelliğine de sahip.”

Mehmet Nuri Ersoy’un verdiği bilgiye göre Bakanlık, 21-27 Mayıs'ı "Türk Mutfağı Haftası" ilan etme kararı almış. Ha fta boyunca hem Türkiye’de hem de yabancı temsilciliklerimizin olduğu merkezlerde Türk yemekleri çeşitli etkinliklerle tanıtılacakmış. Bu açıklamanın, mutfağımıza en üstü düzeyde verilen önem ve değerin, yapılan kitabın beni çok sevindirdiğini belirtmek istiyorum.

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Öz, Prof. Dr. Arif Bilgin, Prof. Dr. Günay Kut, Doç. Dr. Özge Samancı ve Dr. Gönül Paksoy danışmanlığında, Ebru Erke'nin koordinatörlüğünde hazırlanan ve Ekim ayında satışa sunulacak olan kitapta atıksız, fermante, yöresel, yerel ile glütensiz gibi sağlıklı ve alternatif beslenmeye yönelik 218 tarif yer alıyor.