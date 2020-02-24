Mutfak Dostları Derneği yeni yönetim kurulunu seçti

24 Şubat 2020

Mutfak Dostları Derneği (MDD), 16’ıncı olağan genel kurulunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. 2014 yılında derneğin ilk kadın başkanı olan Zeynep Kakınç, 2020-22 döneminde dördüncü kez yönetim kurulu başkanı olarak görev yapacak.

Zeynep Kakınç; “Ülkemizin alanında en köklü sivil toplum kuruluşu olan derneğimize dördüncü kez başkanlık edecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Geçtiğimiz dönemlerde başladığımız ve titizlikle yürüttüğümüz Anadolu Lezzet Envanteri (ALE), Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri gibi süregelen projelerimizin yanı sıra, ulusal ve uluslararası projeleri daha etkin şekilde yürütmek üzere bu alanlarda çalışma grupları oluşturarak yönetim kurulumuzu oluşturan deneyimli arkadaşlarımızla mutfak kültürünü her alanda desteklemeye, ülkemizde gastronomi yılı ilan edilen 2020 yılında da devam edeceğiz” dedi.

Mutfak Dostları Derneği’nin yeni yönetim kurulundaki diğer isimler ve görev dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: Başkan Yardımcıları Osman Serim, Nedim Atilla, Genel Sekreter Esin Sungur, Sayman Oya Emerk, Üyeler Alparslan Baloğlu, Ebru Erke, Başar Eryöner, Yakup Şensoy, Sema Targıt, Haluk Özyavuz, Filiz Hösükoğlu, Ülkü Kahraman, Nazlı Kalmuk ve Murat Güllü.

MDD 30 Yaşında

2020 yılında 30. yılını kutlayan MDD, bilimsel araştırmalar yaparak ve yaptırarak mutfak zenginliklerimizi, ulusal ve uluslararası yeme-içme ve sunma adabını ortaya çıkarmak ve gastronomiyi sevdirmek amacıyla kuruldu. Yurt içi ve yurt dışında mutfağımızın tanıtılmasını sağlamak, eğitimler düzenlemek, yeme-içme ile ilgili gelişmeleri izlemek, çalışmaları özendirmek de derneğin kuruluş amaçları arasında.

Çeşitli yayınlar hazırlayan, panel, konferans ve gastronomi gezileri düzenleyen dernek, önceden belirlenen temalar çerçevesinde gastronomik zenginliği olan yemekler de organize ediyor.

Gastronomi alanına bir referans noktası olması ve başarılı kişi ve kuruluşların teşvik edilmesi amacıyla Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri’ni düzenleyen Mutfak Dostları Derneği, 30. yılını da tematik gala yemeğinden 30 yıl ödüllerine, panel ve konferanslara uzanan bir dizi etkinlik ile kutlayacak.