Mutfak Dostları Derneği yeni yönetim kurulunu seçti

1991 yılında kurulan Türkiye’nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu Mutfak Dostları Derneği, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği genel kurulunda, 2022-24 dönemi Yönetim Kurulu’nu seçti. Yeni yönetim kuruluna 2014 yılından bu yana yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Alparslan Baloğlu başkanlık yapacak.

Alparslan Baloğlu

Alparslan Baloğlu “Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen Gastronomi ve Mutfak Kültürü Sertifika Programları gibi süregelen projelerimizin yanı sıra mutfak kültürümüzü destekleyen ve farkındalık odaklı yeni projeleri hayata geçireceğiz. Yeni yönetim kurulumuz ilk etapta, mutfak değerlerimizi öne çıkaracak envanter çalışmaları ve Mutfak Dostları Derneği bünyesindeki çok değerli isimlerin katkıları ile hayata geçirilecek süreli bir yayın projesi üzerinde çalışmalara başladı” dedi.

Ülkemizin özgün lezzetlerini ve yöresel üreticileri desteklemek adına Anadolu Lezzet Envanteri’nin (ALE) oluşturulması gibi önemli çalışmalara imza atan ve gastronomi alanında uluslararası projelerle de gündeme gelen Mutfak Dostları Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu’ndaki diğer isimler ve görev dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: Başkan Yardımcıları Başar Eryöner, Esin Sungur, Genel Sekreter Nazlı Kalmuk, Sayman Oya Emerk, Üyeler Defne Ertan Tüysüzoğlu, Murat Güllü, Selda Ayşe Güleç, Sema Targıt Akbaşak, Ülkü Kahraman.