Mutfak Dostları Derneği’nden “Paylaşımlık Ada Lezzetleri” yemeği

Mutfak Dostları Derneği (MDD), Burgazada’nın iki dost işletmecisi İskele Çardak ve Barbayani’nin ev sahipliğinde “Paylaşımlık Ada Lezzetleri” başlıklı bir yemek düzenledi. Erhan Polat ve Kurtuluş Tağ’ın hazırladıkları ortak menüdeki paylaşımlık ada lezzetleri arasında şunlar yer alıyordu:

Levrek marin, tarama, Girit ezme, pilaki, Ege otlu bademli zağ otu, deniz börülcesi, enginar, Makedonya biber, patlıcan söğürme, karides güveç, kroket, kabak tava, sigara böreği, Arnavut ciğeri, midye salma ve tatlı olarak aşure…

MDD Başkanı Zeynep Kakınç, “Paylaşımlık Ada Lezzetleri” yemeği ile ilgili şunları söyledi:

“Adalar hepinizin bildiği gibi çok kültürlü mutfağımızın en renkli merkezlerinden. Müthiş bir gastronomi mozaiği. Ermeni, Rum, Yahudi ve Anadolu mutfaklarının bir karışımı. Özellikle Burgazada yeme içme konusunda tüm adaların içinde öncü konumunu sürdürüyor. Dostlukla, sevgiyle, paylaşımla zenginleşmiş yemeklerin tadı bir başka oldu bu kez.”