Müze Gazhane’de WOW - Dünya Kadınlar Festivali

Kadınları destekleyerek, kadınların karşılaştığı güçlükleri ve daha eşit bir dünya için ürettikleri çözümleri görünür kılmayı hedefleyen WOW-Dünya Kadınlar Festivali, 19-20 Mart tarihlerinde Müze Gazhane’de gerçekleştirilecek.

WOW İstanbul, ‘geleneksel’ sanat mekânlarının dışına çıkarak izleyicileri çeşitlendirmeye ve yaratıcı alanların kapsayıcılığını ve erişilebilirliğini destekleyerek yeni küratoryel sesleri geliştirmeye odaklanan British Council’ın Türkiye sanat programının önemli bir parçası. Sanatın yeni bakış açıları kazandırmayı ve diyalog oluşturma gücüne dayanarak kültür ve sanat alanını sivil toplumla bir araya getirmeyi hedefleyen festival; müzik, performans, sohbetler ve atölyeler yoluyla kadınların hikâyelerini ve seslerini paylaşan bir platform sunmayı amaçlıyor.

İzleyici de katılımcı

Birleşik Kırallık’tan ve Türkiye’den katılacak sanatçı, konuşmacı, atölye liderleri ve sivil toplum kuruluşlarından ilham alacak olan WOW İstanbul, sanat izleyicisini festivalin bir katılımcısı yaparak kültürel ve yaratıcı ifadelerin, güvenli, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir platformda paylaşılmasını sağlamayı planlıyor. WOW İstanbul, yaratıcı toplulukların, sivil toplum ve sanat profesyonellerinin ve en önemlisi İstanbullu kadınların hikâyelerini paylaşarak ve farklı karşılaşmalar için fırsatlar yaratmayı kent sakinlerinin çeşitliliğini yansıtan bir platform oluşturmayı amaçlıyor.

WOW İstanbul’un #Birlikteyiz başlığını taşıyan Açılış Paneli, WOW Vakfı Kurucu Direktörü Jude Kelly ile gazeteci ve yazar Zeynep Miraç Özkartal Taner’in sohbetine ev sahipliği yapacak. 19 Mart’ta Müze Gazhane’de düzenlenecek panelde, pandemiyle yaşamaya devam eden dünyada dayanışmanın kadınlar için ne anlam ifade ettiği, göç, iklim değişikliği ve yoksulluk etkileriyle tartışılırken, sanatın kadınların bulduğu farklı direnme yöntemlerini nasıl görünür kıldığı da konuşulacak.