Müzebüs, 500 bininci öğrenciye ulaştı

30 Aralık 2019

Kısıtlı imkânlar, uzaklık gibi nedenlerle müzeye gidemeyen öğrencilere ulaşmak için 2003 yılından beri Türkiye’yi gezen Rahmi M. Koç Müzesi’nin Gezici Müze Projesi “Müzebüs”, Yalova turunda Çınarcık ilçesindeki Esenköy Adnan Kaptan İlk ve Ortaokulu’na giderek 500 bininci öğrenciye ulaştı.

16 yılda yarım milyon öğrenciyi müzeyle buluşturan Müzebüs’ün bu başarısı düzenlenen törenle kutlandı.

70 obje incelendi

Çocuklar ilk olarak okulun konferans salonunda müzeden objelerle ders yaptı. Buhar makinesinden kronometreye, telgraftan güneş saatine kadar müze koleksiyonundan seçilmiş 70 objeyi inceleyen ve bilgi alan öğrenciler, ulaşım, iletişim, kuvvet-hareket çevre bilinciyle ilgili teknolojik gelişime tanık oldu. Ders sonunda çocuklarla gerçekleştirilen buluşmada eğitimde fırsat eşitliğinin önemi vurgulandı.

Öğrencilere sürpriz hediye…

Rahmi M. Koç Müzesi tarafından okul kütüphanesine kitap desteğinde bulunuldu; her öğrenciye üçer kişilik müze bileti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Bayrağı ve Atatürk posteri, Fen Bilgisi öğretmenlerinin de derslerde kullanması için bir güneş saati hediye edildi.