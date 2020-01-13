Müziğin ezgilerinden ilham aldı

13 Ocak 2020

GaleriDeniz’de yeni yılın ilk etkinliği ‘Fa’ sergisi; iş, kültür - sanat ve medya dünyasından pek çok ismin katıldığı davetle gerçekleştirildi. Prof. Dr. Fikret Akata’nın resim ve müziği buluşturan kişisel sergisindeki yağlıboya tablolar ay sonuna kadar izlenebilecek.

Hakan Ateş

Sergi açılışında konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin, kültür ve sanatın topluma ne denli derin nüfuz ettiğiyle yakından alakalı olduğunu ve banka olarak tiyatrodan müziğe, operadan edebiyata, belgesellerden sinemaya geniş yelpazede sanata destek verdiklerini söyledi. Ateş, şöyle devam etti:

“2017 yılında açılışını yaptığımız GaleriDeniz çatısı altında önemli sergilere ev sahipliği yapıyoruz. Yeni yılın ilk etkinliğinde de gelişime açık, içinde bulunduğu toplumun geleceği için sorumluluk alan ve her zaman çalışmaya gönüllü olan; ilham veren bir isim Prof. Dr. Fikret Akata’nın ‘FA’ sergisini sanatseverlerle buluşturuyoruz. Kendisine böylesine kıymetli bir inisiyatif alarak profesyonel mesleğindeki tutkusunu kültür sanat alanına taşıması vesilesiyle teşekkürlerimi sunuyorum. Bir bankadan daha fazlası olma anlayışıyla sanatı topluma yakınlaştıran projelere desteğimize var gücümüzle devam edeceğiz.”

Fikret Akata

Çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğu resim alanında imza attığı eserlerin sanatseverlerle buluşmasından heyecan duyduğunu kaydeden Prof. Dr. Fikret Akata ise konuşmasında şunları söyledi:

“Resim sanatı insanoğlunun ortak duygularına tercümanlık eden, insan olmanın türlü halleriyle bağ kurmamıza aracılık eden bir alan. Bugün gelişen şartlar, çıktığınız sanat yolculuğunuzda size başka fırsatlar da sunuyor. Müziğin ezgilerinden ilham alarak tuvale yansıttığım resimlerden oluşan Fa Sergisi’nin kariyerimdeki en özel projelerden biri olduğunu paylaşmak isterim.”