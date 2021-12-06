NASA Uzay Sergisi 8 Aralık’ta kapılarını açıyor

Hupalupaexpo tarafından Metropol İstanbul içinde 2 bin300 m2 büyüklüğünde alana kurulan NASA Uzay Sergisi için geri sayım başladı. Ziyaretçilerini 8 Aralık’tan itibaren uzaya tanıklık etmeye davet eden sergide, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde eser yer alıyor. NASA’nın 50 yıllık uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Uzay Sergisi, bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri, interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanları ile uzayı deneyimleme imkânı sunuyor.

Ziyaretçilerin dokunabileceği gerçek ay taşının da bulunduğu sergide, uzay roketlerinin kopyaları ve tam boyutlu uzay aracı modelleri, Saturn V roketinin 10 metre uzunluğundaki modeli, uzaya giden astronotlar tarafından giyilen kıyafetler, astronot menüleri ve görevlerde kullanılan ekipmanlar ile Apollo kapsülü, Sputnik 1 uydusunun ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) modelleri de yer alıyor. Sergide, Elon Musk’ın sahibi olduğu Space X tarafından geliştirilen Starship’in prototip modeli de bulunuyor. Space X, eylül ayında Dragon kapsülüyle ilk sivil yolculu uzay uçuşunu yapmıştı.