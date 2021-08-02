Nedret Güvenç’e 2 Ağustos Pazartesi günü son veda

Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen Nedret Güvenç 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Devlet Sanatçısı Nedret Güvenç’in cenaze töreni, 2 Ağustos Pazartesi günü saat 11:30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek. Sanatçı, Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Nedret Güvenç, 5 Eylül 1930 tarihinde İzmir Çeşme’de doğdu. İlkokulu Bornova’da okudu. Bornova Ortaokulu’nda okurken müzik ve tiyatroyla tanıştı. 14 yaşında Karel Capek’in “Yaşadığımız Devir” adlı savaş karşıtı bir oyununda başrol oynadı. İzmir’de eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuarı'nda şan ve piyano eğitimi alan sanatçı, tiyatroya ağırlık vermeye karar verdi. 17 Şubat 1948'de İzmir Şehir Tiyatrosu’nda “Portakal Kabukları” adlı oyunla ve “Hanımlar Terzihanesi” oyunuyla 17 yaşında İzmir Şehir Tiyatrosu’nda profesyonel olarak sahneye ilk kez çıktı. Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.1950-1951 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na katıldı. 1959-1960 yılları arasında üç sezon boyunca Cüneyt Gökçer’in davetiyle Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da konuk oyuncu olarak sahneye çıkan sanatçı, sonrasında tekrar İstanbul'a döndü. 200’den fazla tiyatro oyununda başrol oynayan Güvenç'in bu dalda pek çok ödülü var. 1974'te "En Büyük Kumar" ile yönetmenliğe başlayan sanatçı, 1995'te emekli olduğu İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan sonra "Tiyatro İstanbul" bünyesine katıldı.