Nevberî, Ataşehir’de aşçı tabağından dünya mutfağına lezzetler sunuyor

Ataşehir’de Osmanlı mutfağının lezzetlerinden dünya mutfağının yemeklerine geniş yelpazede bir menü sunan Nevberî, yıllardır yayıncılık sektöründe yer alan Necip - Nevin Ethemoğlu’nun, yeme-içme hobilerini ve deneyimlerini hayata geçirdikleri bir mekân. Kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleriyle konuklara tüm günü kapsayan bir gastronomi deneyimi vaat eden Nevberî’de Necip Bey’in tasarladığı aşçı tabağında arzu edenlere farklı yemek çeşitleri aynı anda sunuluyor. Aşçı tabaklarında 2, 3, 4 veya 5 çeşit yemek seçilebiliyor. Bu yemekler, lezzetleri birbirine karışmadan servis ediliyor.

Aşçı tabağı menüsünde bakır tencere, toprak testi ve güveçlerde geleneksel yöntemlerle pişen tencere yemekleri ve zeytinyağlılar yer alıyor. Özel yemekler arasında dana yaprak kebabı, kuzu tandır, kuzu küşleme öne çıkıyor.

Necip Ethemoğlu

Necip Ethemoğlu restoranlarını anlatırken “özellikle kültür geçişlerinin yoğun yaşandığı dünyamızda ‘geçmiş’, ‘günümüz’ ve ‘gelecek’ kavramlarının yanında mevsimsel, kültürel ve olmazsa olmaz doğal gıdaların kullanımını ilke edinen, köklerine bağlı ancak çağdaş ve yaratıcı anlayışla lezzetlerimizi oluşturduk” diyor.

Yemek öncesinde 30’a yakın meze, yine Necip Bey’in özel tasarımı, motosiklet motoruyla çalışan asansörlü bir servis arabasıyla masaya geliyor. Nevberî’nin mutfağında kullanılan malzemeler Ege ve Anadolu'nun birçok bölgesinin en bilinen ürünlerinden oluşuyor. Yapay gıdadan uzak, doğal malzemeleri yöresinden almayı hedefleyen restoran, Ayvalık’tan sızma zeytinyağı, Erzurum İspir’den kuru fasulye, Vakfıkebir’den tereyağı, Maraş’tan salçaları özel olarak getirtiyor.

Restoranda Cuma ve Cumartesi akşamları Grup Alâturka, Türk sanat müziğinden oluşan repertuarını yorumluyor.