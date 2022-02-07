Nick Cave & The Bad Seeds 21 Ağustos’ta İstanbul’da

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nin 50. yıl kutlamaları kapsamında, uzun yıllar akıllarda kalan performansları ve Red Right Hand, Into My Arms, Jubilee Street gibi şarkıları ile tanınan Nick Cave & The Bad Seeds, 21 Ağustos’ta Parkorman’da hayranlarıyla buluşacak.

2018’de İstanbul Caz Festivali kapsamında verdiği konserden sonra İstanbul’a tekrar gelecek olan Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave, müzik kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı oldu.

17 stüdyo albümü var

Nick Cave & The Bad Seeds, 1984’teki ilk albümleri From Her To Eternity’den başlayarak toplam 17 stüdyo albümü kaydetti. Son albümleri Ghosteen, The Bad Seeds’in en iyi çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor. Grubun albümleri dünyanın dört bir yanında beş milyondan fazla sattı, müzik dünyasındaki etkileri de derin ve geniş çaplı oldu.