Pera Müzesi Film ve Video Programları, İmkânsız Eve Dönüş sergisi kapsamında Gerçek Evimiz Hayatımızdır adlı seçkiyi çevrimiçi olarak izleyiciyle buluşturuyor. Sergi, 1925 yılında Beyrut’ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ailede ve coğrafyada doğan sanatçı Etel Adnan’ın eserlerini sanatseverlere sunarken; film programı, sanatçının eserlerinde anlattıklarının peşine düşen belgesellere, eserlerinden yola çıkan denemelere ve kendisiyle yapılan konuşmalara yer veriyor. Adını, Etel Adnan’ın “Nihayetinde gerçek evimiz hayatımızdır” sözünden alan programda dört yapım bulunuyor.

Sıradışı bir sanatçıya dair

Tarih profesörü Fawwaz Traboulsi ile yapılan yazışmaları ve video sanatçısı, yönetmen Vouvoula Skoura ile gerçekleştirilen söyleşileri temel alan Etel Adnan: Sürgündeki Kelimeler, şair ve ressam Etel Adnan’ın benzersiz bir portresini çiziyor. Yirminci yüzyılda Avrupa ve Orta Doğu’daki zorlukları bizzat yaşayan sanatçı, Arapça yazdığı hikâye ve şiirler aracılığıyla anılarını insan sevgisiyle dolu bir bakış açısıyla anlatıyor.



Gavin Bryars ile Etel Adnan: Bir Ölüm için Beş Duyu adlı yapım, sanatsal uğraşla bilimsel araştırmanın kesiştiği yerler üzerinden hatıra, arkeolojik kazı ve tarih yazımı konularını tartışmaya açıyor. Herzog & de Meuron ve Ai Weiwei tarafından tasarlanan Serpentine Pavyonu 2012, bu iki günlük buluşmaya hem ev sahipliği yapıyor hem de ona ilham oluyor.



Etel Adnan’ın Deniz (2011) eseriyle açılıp yine şiire dönen Bir Nokta ve Diğeri Arasında Sonsuz Bir Mesafe Görüyorum, düşüncenin ve okyanusun hareketine odaklanan, jestler üzerine bir çalışma. Bağımsız sanatçı topluluğu Otolith Group’un su politikaları ve su estetiği alanında yaptığı üçlemenin ikinci bölümü olarak görülen film, 2010 yapımı Hydra Decapita’nın devamı niteliğinde.

Etel Adnan’la Söyleşi başlıklı yapım ise, İrlanda Modern Sanat Müzesi (IMMA) küratörlerinden Rachael Thomas’ın, Etel Adnan’la Paris’teki evinde 2015 yılında gerçekleştirdiği söyleşiyi ekrana taşıyor.