Nirvana Cosmopolitan Cumhuriyet Etkinlikleri’nin ikincisi 28 Ekim’de başlıyor
28-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cumhuriyet Etkinlikleri’nde Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Selim Erdoğan, Sunay Akın, Hande Kazanova, Sare Aldemir, Dinçer Güner ve Taylan Kümeli’nin yer alacağı söyleşiler ve konserler var.
Kilit Hospitality Grup bünyesindeki Nirvana Cosmopolitan, bu yıl Cosmopolitan Cumhuriyet Etkinliklerinin ikincisini düzenleyerek Cumhuriyet’in 99. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 28-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cumhuriyet Etkinlikleri’nde söyleşiler, sahne şovları ve gala kutlaması yer alacak.
Cosmopolitan Cumhuriyet Etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Dr. Selim Erdoğan, Sunay Akın, Hande Kazanova, Sare Aldemir, Dinçer Güner ve Taylan Kümeli’nin yer alacağı söyleşilerin yanı sıra Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio Jazz Performansı ve Behzat Gerçeker & ENBE Orkestrası yer alacak.
28 Ekim Cuma günü Arcturus salonunda Sunay Akın’ın “Cumhuriyet Yolunda” söyleşisi ile başlayacak etkinlikler akşam saatlerinde Excel Bar’da Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio Jazz Performansı ile devam edecek.
29 Ekim Cumartesi
29 Ekim Cumartesi günü COSMOS Astroloji Sohbetleri kapsamında astrolog Hande Kazanova ve astrolog Dinçer Güner 2023 yılında burçları neler beklediğine dair ipuçları verecek. Sare Aldemir “Çocuklarımızın Doğum Haritalarına göre Doğru Kariyer Planlaması” konulu söyleşisinde merak edilen soruları yanıtlayacak.
Günün devamında saat 18:00’de Arcturus salonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Dr. Selim Erdoğan’ın Cumhuriyet Söyleşisi gerçekleşecek.
Söyleşinin hemen ardından bu yıl Nirvana Cosmopolitan Hotel Cosmos Sports Center’ın ev sahipliğinde ikincisi yapılacak Cumhuriyet Bayramı COSMOS Turizmciler Kupası’nın Ödülleri Excel Lounge’da düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak.
Ödül töreninin ardından Arcturus Ball Room’da Behzat Gerçeker & ENBE Orkestrası konseri var.
30 Ekim Pazar sabahı saat 11:00’de C’hi For Life Vegan Restaurant’ta “İyi Yemek & İyi Beslenme & İyi Yaşam” üzerine brunch etkinliğinde beslenme uzmanı Taylan Kümeli ile konuşacak.