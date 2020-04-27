Nobel ödüllü isimler, canlı yayında öğrencilerle buluşuyor
Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji, öğrencilerini, Nobel ödüllü biliminsanlarıyla buluşturuyor. “Nobel Söyleşileri” adlı altında gerçekleşecek canlı yayınlarda öğrenciler, Didier Queloz, Joachim Frank gibi biliminsanlarıyla buluşacak.
Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji, öğrencilerini, Nobel ödüllü bilim insanlarıyla buluşturuyor. 27 Nisan Pazartesi günü başlayacak Nobel Söyleşileri, Kültür Koleji’nin Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. Programda 2019 Nobel Fizik Ödülü sahibi Didier Queloz, 2019 Kimya Ödülü sahibi M. Stanley Whittingham, 2017 Nobel Kimya Ödülü sahibi Joachim Frank gibi isimler yer alacak. 30 dakika sürecek ve İngilizce gerçekleşecek yayınlarda öğrenciler, merak ettikleri tüm soruları bilim insanlarına yönelterek onlarla röportaj yapma şansı bulacak.