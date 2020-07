Nude’dan iyileşme sürecine destek

20 Temmuz 2020

2003 yılından itibaren her yıl dünyanın en iyi 50 restoranını belirleyen “50 Best” organizasyonu bu yıl farklı bir misyon üstleniyor. Koranavirüs sebebiyle son yılların en durağan günlerini yaşayan yeme-içme sektörünü “iyileştirmek” adına seferberlik ilan eden organizasyon, sektöre somut finansal rahatlama sağlamayı ve yardımcı kaynaklar sunmayı hedefliyor. Şişecam’ın global tasarım markası Nude ise projeye katkısını sunan markalar arasında yer alıyor.

“İyileşme Fonu”

“Recovery Fund” yani “İyileşme Fonu” adı altında bir destek kampanyası başlatan 50 Best, bu fonun tüm gelirlerini restoran ve barlara kâr amacı gütmeden dağıtacak. Nude’un en yeni Rock & Pop Artist koleksiyonunda yer alan Limited Edition özel tasarım Skull, İyileşme Fonu kapsamında düzenlenecek açık artırmada satılacak. Elde edilen gelir ise fona aktarılacak. Ali Bakova tarafından Nude için tasarlanan Memento Mori koleksiyonunun rock, pop ve punk kültürünün doğasından esinlenilerek genç tasarımcılar tarafından yeniden yorumlandığı “Rock & Pop Artist” koleksiyonu, “yaşam ve ölüm” paradoksuna simgesel bir gönderme yapıyor. Her yıl dünyanın en iyi şeflerinin katıldığı “The World’s 50 Best Restaurants” organizasyonunun destekçilerinden olan Nude, sınırlı sayıda üretilen bu özel tasarımı ile sektöre katkısını sürdürüyor.

Açık artırma

Nude ayrıca geçtiğimiz yıl dünyanın en iyi restoranı seçilen 3 Michelin yıldızlı Restaurant Mirazur Relais & Châteaux’nun düzenleyeceği açık artırmaya da desteğini sunacak. Bu açık artırmanın finale kalan iki kazananı, restoranın şefi Mauro Colagreco ile tanışıp Mirazur’un özel bahçesinde birlikte yemek yeme şansı yakalayacaklar ve Nude ürünlerine sahip olacaklar…