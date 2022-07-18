Nükhet Duru&Pow Trio ve Fatma Turgut konserleri ENKA’da

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda yaz sezonu Nükhet Duru & Pow Trio ve Fatma Turgut konserleriyle devam ediyor. Türkiye’de popüler müziğin en güçlü seslerinden Nükhet Duru, 19 Temmuz Salı akşamı Pow Trio ile birlikte ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Piyanoda, senfonik, caz, film müziği ve müzikal alanlarında eserler veren Tuluğ Tırpan, davulda Volkan Öktem ve bas gitarda caz müzisyeni Eylem Pelit’in yer aldığı Pow Trio’nun oldukça geniş bir yelpazeye yayılan repertuarının yanı sıra, Nükhet Duru’nun Melankoli ve Ben Sana Vurgunum gibi sevilen klasikleri ile gelecek yıl vefatının 50. yılında anılacak olan halk ozanı Aşık Veysel’den türküler de izleyiciyle buluşacak.

22 Temmuz Cuma akşamı ise son dönemin güçlü rock sanatçıları arasında yer alan Fatma Turgut, bir konser ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Konserde, ilk solo albümü Elimde Dünya’nın yanı sıra, Mayıs ayında çıkardığı son hiti Ben Vardım‘ı da seslendirecek sanatçı, ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.