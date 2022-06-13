Nuri İyem Resim Ödülü’nü kazanan eserler Evin Sanat Galerisi’nde

Nuri İyem Resim Ödülü’ne 42 şehirden 293 katılımcı 449 resimle katıldı. Öğrencilerin de yer aldığı katılımcılar arasında; 60 farklı üniversiteden 234 öğrenci bulunuyor. 16 Haziran Perşembe, saat: 17.00’de Evin Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek etkinlikte kazananlara ödülleri verilecek. Prof. Rahmi Aksungur tarafından özel olarak hazırlanan ve Nuri İyem Resim Ödülü’nü temsil eden heykel ve 15 bin TL İbrahim Özsözgün’ün oldu. Evin İyem Özel Ödülü’nü temsil eden Nasip İyem heykeli reprodüksiyonu ve 7 bin 500 TL’lik ödülü ise Elif Akçay kazandı. Bu yıl ayrıca, seçici kurulun kararıyla iki ödülün yanı sıra Jüri Özel Ödülü de verildi. Jüri Özel Ödülü’nün sahibi Zeynep Can oldu.

Ödül alan resimler ve seçici kurul tarafından sergileme için seçilen resimler olmak üzere toplam 26 resmin yer alacağı sergi 16 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında Evin Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Eserleri sergilenen sanatçılar: Ali Demirci, Ali Duman, Deniz Bayav, Didem Birkon, Eda Ege, Elif Akçay, Ferhat Yüksekbağ, Hilal Koçak, Hüseyin Çubuk, İbrahim Özsözgün, İlkay Günerli, Lale Yılmaz, Mehmet Tevfik Utku, Münevver Tuğçe Şahin, Numan Seven, Özgür Gündüz, Rumeysa Korkmaz, Sedat Baki, Serap Işık, Sevinç Çiftçi, T. Baran Kamiloğlu, Tansu Kırcı, Yüsra Dirik, Zeynep Can, Zeynep Merve Çiçek.

Nuri İyem Resim Ödülü 2022 Seçici Kurulu: Fırat Arapoğlu, Gamze Büyükkuşoğlu, Cansen Ercan, Memet Güreli, Temür Köran, Prof. Dr. Erhan Karaesmen, Feyyaz Yaman.