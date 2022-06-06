Nurten Öztürk ve Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu’ndan OPET’in 30. yılına özel sergi: MEET

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’ü liderliğini üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri ile de tanıyoruz. Bunlar, toplumsal sorunların çözümüne kurgulanmış çalışmalar: “Temiz Tuvalet Kampanyası”, “Yeşil Yol Projesi”, “Örnek Köy Projesi”, “Tarihe Saygı Projesi” ve “Trafik Dedektifleri Projesi”nin fikir lideri ve yöneticisi olan Nurten Öztürk, sosyal sorumluluk projeleriyle bugüne kadar 20 milyondan fazla kişinin hayatına birebir dokundu.

Nurten Öztürk iş dışındaki zamanlarında spor yapıyor, şiir yazıyor, fotoğraf çekiyor ve “Spor olmazsa olmazımdır. Şiir yazmayı ve fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Hayatımda mutlaka insanlar olmalı onlara değmeyi seviyorum. Ne iş olursa olsun çok severek yapar, sevmediğim işe ise hiç başlamam. Başladığım işi mutlaka bitiririm. İşlerimde kararlı, tutarlı ve takipçiyim” diyor.

Nurten Öztürk uzun bir süredir fizyogram tekniği ile fotoğraflar çekiyor. Vikipedi’de fizyogram, fotoğraf makinesi önünde, bir sarkaç ucundaki ışık kaynağının sallanırken çizmiş olduğu ışıklı çizgilerin fotoğrafı diye açıklanıyor.

Nurten Öztürk

Fizyogram yöntemiyle içinde bulunduğu anı yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediğini ifade eden Nurten Öztürk, fotoğraf anlayışını "ışığın karanlığa nasıl hükmettiğini, güzelliğin çirkinliğe nasıl kafa tuttuğunu, sevginin gücünü, yaşamın coşkusunu, doğanın dengesini keşfetmek. Renklerin, şekillerin tüm cazibesini göz bebeklerimize dolduran minicik bir ışık huzmesinin yarattığı heyecan. Değişik ışık kaynaklarının çevrelerine yaydıkları enerjiyi, evrene verdikleri mesajı okumaya çalışmak. Işığın ve rengin evrendeki raksı. Bir yaşam dersi" sözleri ile betimliyor.

Nurten Öztürk; fizyogram dışında, gezi, doğa ve insan fotoğrafları ile bitki ve hayvan fotoğraflarını pandemi döneminde Spectum, Orbis ve Orbit adlı üç kitapta bir araya getirmişti. “MEET”, bugüne kadar üç kişisel sergisi bulunan Öztürk’ün fotoğraflarından oluşan dördüncü sergi.

Karşıtlığın birlikteliği

Öztürk’ün fizyogram tekniği ile çektiği fotoğrafları ve kız kardeşi Dr. Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu’nun siyah-beyaz fotoğrafları geçtiğimiz günlerde açılan “MEET” isimli sergide bir araya geldi. Fotoğraf üslûpları birbirinden farklı olan iki sanatçının çalışmaları, Yapı Kredi bomontiada GALERİ’de 15 Haziran’a kadar izlenebiliyor.

Küratörlüğünü Kirkor Sahakoğlu’nun üstlendiği ve OPET Petrolcülük A. Ş’nin 30’uncu Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamındaki sergide, Nurten Öztürk ve Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu’nun son dönem çalışmalarının da yer aldığı 65’i aşkın fotoğraf yer alıyor. “MEET”te Nurten Öztürk’ün daha önce “Spectrum” adı ile kitaplaştırılan ve “Fizyogram” tekniğiyle çektiği fotoğrafları, Dr. Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu’nun ise “Ütopya’dan Distopya’ya” temalı eserleri sergileniyor.

Kirkor Sahakoğlu

“MEET” kavramının “karşıtların birlikteliği”ni oluşturduğunu vurgulayan Kirkor Sahakoğlu, kız kardeşlerin buluşması ile ilgili; “Her şeye aynı açıdan bakarsak, hep aynı şeyleri yaparız. Fotoğraf üslûpları birbirinden farklı olan iki sanatçının bir araya geldiği ‘MEET’ sergisi, gerçek anlamda bir karşıtların birlikteliğini oluşturuyor; birbiriyle bütün olanlar ve olmayanlar, bir araya gelen veya gelemeyen, birlikte söylenen veya söylenmeyen, aynı ırmaklara girilen ama bazen de girilmeyen... Sonuçta hem var olanın hem de görünmeyenin öne çıktığı bir buluşma” ifadelerini kullanıyor.

Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu

“MEET” daha önce çok sayıda karma sergide yer alan Doktor Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu’nun ise ikinci kişisel sergisi. Kadayıfçıoğlu bu buluşmayı anlatırken; “Ebeveynlerin boş bıraktıkları çatlaklardan var edermiş kendilerini çocuklar. Objektifini fırça, kadrajını tuval gibi kullanıp duygu dünyasından gökkuşakları dererek, bu çatlakların çoğunu dolduran ablamdan geriye bir tutam siyah ve beyaz kaldı. Duyarlılık olarak biriktirdiklerim bu iki rengin tonlarıyla döküldü fotoğraflarıma. Fotoğraflarımız ve biz…Ne zaman buluşsalar tablo değişmiyor. Ya kucaklaşıyor, ya sırt sırta veriyor ya da sessizce kendi köşelerine çekiliyorlar” sözleri ile kardeşlik olgusuna vurgu yapıyor.