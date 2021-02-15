O’Art’ın ilk online sergisi

ODEABANK’ın sanat platformu O’Art, Covid-19 salgını nedeniyle fiziksel olarak bir araya gelmenin kısıtlandığı bu günlerde yeni yılın ilk sergisi ‘Şimdi 2021’i dijital ortamda sanatseverler ile buluşturuyor. 15 sanatçının 30 çalışmasının sunulduğu sergide bugün küresel salgının sebep olduğu sürreal akışın yarattığı ‘yeni gerçeklik’ kavramının, sanatçının hissi ve düşünsel kavrayışını nasıl etkilediğini göstermek amaçlanıyor. Sanatçılar yapıtlarında uyum sağlamak zorunda kaldıkları bu yeni gerçekliği, onun getirdiği çelişkileri; farklı ruh halleri ve düşünce biçimleri ile ifade ediyor.

Berkay Tuncay, Eda Aslan, Eda Gecikmez, Egemen Tuncer, Erman Gürcüm, Levent Kazgan, Mehmet Dere, Nejat Çınar, Özge Topçu, Sibel Horada, Sinan Borovalı, Soyhan Baltacı, T. Talha Okan, Taylan Sinan Yılmaz ve Zeynep Sümerval’ın eserlerinden oluşan sergi, değişen koşullar, yeni koşullara uyum sağlama ve yaratıcılık üzerine ilişkiyi de irdeliyor.

“Şimdi 2021” sergisi Odeabank web sayfasında yer alan http://odea.biz/Simdi2021 linki üzerinden 7/24 izlenebiliyor.