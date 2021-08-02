“Obticeo” dans performansı Akbank Sanat’ta

Pandeminin başlangıcından itibaren birçok sanatçıyla fiziki ve çevrimiçi ortak projeler gerçekleştiren Akbank Sanat, sosyal sorumluluk misyonuyla sanatçıları desteklemeye yönelik yeni proje ve çalışmalarına yaz döneminde de ara vermeden devam ediyor.

Akbank Sanat Youtube kanalında yayınlanan “Obticeo” dans performansı dansçı Melis Ergüven, yeni medya sanatçısı Nursinem Aslan, müzisyen Ilgaz Altın (Piyano), ses tarasrımcısı Cem Kimverdi ve danışman Gizem Bilgen’in bir araya gelerek gerçekleştirdikleri Kaos, Yolculuk ve Obticeo (I am silent) isimli üç bölümden oluşan interaktif bir dijital performanstan oluşuyor.

Müzisyenler, bir dansçı, üretken görseller ve interaktif sensörlü bir ses sisteminin yer aldığı performansın ilk aşamasında dansçı zihinlerdeki gürültü kalabalığını doğaçlama bir performans şeklinde sunarken ikinci bölümde dansçı elektrotun vücuttan sökülmesiyle kaos seslerinin azalmaya başladığını ve kafasındaki sesleri susturabildiğini deneyimliyor. Son bölümdeyse bütün elektrotları sökülmüş olan dansçının dingin bir doğaçlama performansı izleyicilerle buluşuyor.

Performans konsepti

Performans konsepti şöyle anlatılıyor:

“Senin de anda olmanı engelleyen iç sesini susturmak istediğin zamanlar oluyor mu? Bu sesin yarattığı dağınıklığı temizlemenin yollarını ararken buluyor musun kendini? Başkalarının senin hakkındaki düşünceleri, kendini sorgulamaların, yargılamaların. Şimdi bu cümleyi okurken tüm düşüncelerini bir anlığına kenara bırak ve birazdan göreceğin şeyden keyif almaya odaklan.”